聯發科表明進軍Windows on Arm市場 但不會太快推出應用產品

除了揭曉天璣9000系列處理器，聯發科在稍早於加州拉古納海灘舉辦的Executive大會上表明將進軍Windows on ARM市場布局。

不過，聯發科企業銷售與業務發展副總裁Eric Fisher說明，目前此計畫仍處於早期發展階段，但從目前聯發科已經將旗下處理器產品應用在Cromebook，同時今年7月更以Kompanio 1200 (MT8195)處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU展示即時光影追跡與DLSS顯示效果，或許代表距離聯發科正式進軍Windows on ARM市場布局的時間點不會太久。

目前Qualcomm已經在Windows on ARM市場布局許久，同時也與微軟有相當深度合作，甚至其針對PC打造處理器在Windows 11也有高度相容性，或許將使較晚投入此塊市場的聯發科會面臨一些競爭阻力。但如果藉由與NVIDIA進一步合作，藉此提昇旗下處理器應用在常時連網筆電產品的顯示效能表現，則有可能成為聯發科有利競爭條件。

聯發科並未透露具體進軍Windows on ARM市場布局時間表，同時也未說明是否瞄準高階效能機種競爭，或是鎖定大眾化應用需求機種發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦