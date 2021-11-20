快訊

大陸官媒再發「彭帥與維尼同框照」 被指提油救火引更多質疑

必比登「建宏牛肉麵」改名回歸！老闆透露原因遭網友砲轟

聯發科表明進軍Windows on Arm市場 但不會太快推出應用產品

聯合新聞網 / 楊又肇

除了揭曉天璣9000系列處理器聯發科在稍早於加州拉古納海灘舉辦的Executive大會上表明將進軍Windows on ARM市場布局。

不過，聯發科企業銷售與業務發展副總裁Eric Fisher說明，目前此計畫仍處於早期發展階段，但從目前聯發科已經將旗下處理器產品應用在Cromebook，同時今年7月更以Kompanio 1200 (MT8195)處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU展示即時光影追跡與DLSS顯示效果，或許代表距離聯發科正式進軍Windows on ARM市場布局的時間點不會太久。

目前Qualcomm已經在Windows on ARM市場布局許久，同時也與微軟有相當深度合作，甚至其針對PC打造處理器在Windows 11也有高度相容性，或許將使較晚投入此塊市場的聯發科會面臨一些競爭阻力。但如果藉由與NVIDIA進一步合作，藉此提昇旗下處理器應用在常時連網筆電產品的顯示效能表現，則有可能成為聯發科有利競爭條件。

聯發科並未透露具體進軍Windows on ARM市場布局時間表，同時也未說明是否瞄準高階效能機種競爭，或是鎖定大眾化應用需求機種發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科 天璣處理器 Arm Windows

延伸閱讀

聯發科搭上元宇宙 IC 光學 PCB相關股漲勢欲罷不能

投資總鋪師：聯發科年底大逆襲 IC設計全面比價時代來臨

台股開盤漲22點 聯發科開盤大漲30元

聯發科發表最新5G晶片 全球率先採用台積電4奈米製程

相關新聞

沒方向盤、腳踏板？蘋果電動車有望提前問世 可全自動駕駛

彭博新聞報導指稱，蘋果將加快旗下自駕車產品推出時間，預計在2025年就會推出一款對應全自動駕駛車輛，相較先前傳聞指稱蘋果至少還需要5-7年左右時間打造，明顯縮短不少。

你也是嗎？2021最爛密碼曝光 台灣人最愛用3組都有「這數列」

數位時代下，進入各種網站或平台、手機APP登入帳戶等，經常都需要設定密碼，而有些人為了便於記憶，喜歡使用容易輸入又簡單好記的密碼。知名VPN服務商NordPass近日公布2021年全球密碼使用狀況，根據統計結果，全球最常見的密碼依舊是「123456」，而這組被大眾笑稱超好破解的密碼，總計使用人數竟超過1億用戶。

聯發科天璣9000系列正式揭曉 為全球首款台積電4nm製程行動處理器

在先前做了不少預熱之後，聯發科終於揭曉旗下新款定位旗艦的天璣9000系列處理器，率先採用Armv9指令集設計的Cortex-X2架構CPU，同時也讓運作時脈達3.05GHz。同時也成為全球第一款以台積電4nm製程打造的行動處理器。

蘋果為何願意開放DIY維修？外媒：來自股東壓力

近日蘋果重磅宣布將開放自助維修。而外媒透露，這決定的背後，其實是來自環保倡議立場的股東壓力。

AMD公布首波與聯發科合作Wi-Fi 6E晶片組 最高對應2.4Gbps傳輸速率

去年有消息指稱，AMD計畫與聯發科合作Wi-Fi晶片設計，藉此強化旗下筆電產品應用設計，而稍早雙方確定將推出對應Wi-Fi 6E技術規格的RZ600系列，分別包含AMD RZ616、AMD RZ608兩種規格。

聯發科表明進軍Windows on Arm市場 但不會太快推出應用產品

除了揭曉天璣9000系列處理器，聯發科在稍早於加州拉古納海灘舉辦的Executive大會上表明將進軍Windows on ARM市場布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。