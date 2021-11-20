沒方向盤、腳踏板？蘋果電動車有望提前問世 可全自動駕駛

彭博新聞報導指稱，蘋果將加快旗下自駕車產品推出時間，預計在2025年就會推出一款對應全自動駕駛車輛，相較先前傳聞指稱蘋果至少還需要5-7年左右時間打造，明顯縮短不少。

而相關說法更指出，蘋果此款全自動駕駛車輛將不會搭載任何方向盤、腳踏板等控制設計，同時乘客在車內座位配置會以面對面形式排列，中間則會配置類似iPad的車載平台裝置。不過，蘋果對於車輛是否需要加裝緊急接手控制設計，目前還在討論階段。

以實際車輛運作模式來看，蘋果將以全自動駕駛形式打造車輛產品，同時從座位配置方式猜測，預期車輛可以對應前後向驅動模式，亦即車輛本身會聚焦在大眾運輸為主的使用需求，同時充電部分則預期會採用目前電動車通用的CCS (Combined Charging System)規格，似乎不會採用蘋果專用充電規格，以利此款車輛產品能在市場普及使用。

不過，雖然蘋果似乎將加速讓車輛產品進入市場，但時間還是要看實際完成進度，相關說法透露蘋果已經完成車載所需處理器絕大部分核心開發項目，但全自動駕駛系統似乎仍處於研發階段，因此蘋果車輛產品是否能順利在2025正式問世，可能還是會有變數。

目前蘋果車輛產品是由原先負責Apple Watch軟體設計項目的副總裁Kevin Lynch接手帶領發展，同時蘋果近期也持續從福特、通用、戴姆勒等車廠挖角技術人才，同時也招募過去曾在Tesla任職的工程人員投入車輛產品研發，但蘋果方面始終未對傳聞中的車輛產品做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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