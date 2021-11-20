NVIDIA收購Arm是否涉及壟斷？美國聯邦貿易委員會著手調查

在先前遭歐盟介入調查，同時英國政府近期也加重調查收購是否影響市場競爭後，NVIDIA稍早證實目前正由美國聯邦貿易委員會 (FTC)調查斥資400億美元買下Arm有無造成壟斷。

不過，NVIDIA並未透露美國聯邦貿易委員會介入調查項目，同時也未說明是否配合調查過程同意調整收購細節。

去年確定以400億美元收購Arm時，不少業者認為可能衝擊原本Arm建立市場模式，同時更可能讓Arm特定技術僅由NVIDIA掌握，並且在數據中心、車輛應用市場形成壟斷，因此引發歐盟擔心此筆交易是否影響市場公平競爭發展，而英國政府後續更以擔心危及國家安全介入調查。

而NVIDIA方面則始終強調收購Arm將帶來更大發展效益，同時也強調維持Arm獨立運作，並不會獨佔其技術，更不影響Arm既有客戶合作模式，但顯然仍無法說服歐盟與英國政府。

目前NVIDIA仍有信心完成收購Arm，但在目前面臨歐盟、英國，甚至美國監管機構調查壓力之下，或許將會在收購細節上做調整，以利此筆交易能順利完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦