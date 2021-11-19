因人力成本增加 三星計畫將越南產能移轉到印度與印尼

南韓產業媒體THE ELEC報導指稱，三星計畫將部分原本位於越南的手機產線移至印度及印尼。

而此次移轉產線的因素，在於越南人力成本上漲，另一方面也是因為疫情影響使得越南部分產線規模縮減，因此三星希望透過此次調整降低在越南地區產能，並且將更多產能移轉到印度及印尼。

目前三星在越南產線分別位於北寧省與太原省，去年產能約在1.82億部智慧型手機，約佔三星所有智慧型手機產能的60%。三星目前希望能將越南產能佔比降低至50%，藉此減少對越南產線的依賴，預期將在明年讓印度產線原本對應6000萬部智慧型手機產能增加至9300萬部，印尼產線則會從原本對應1000萬部產能增加至1800萬部。

不過，三星並未對此報導做回應，但從明年產品規劃來看，三星預期會提高旗下產線生產規模，藉此對應更大手機產品出貨需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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