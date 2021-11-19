因人力成本增加 三星計畫將越南產能移轉到印度與印尼
南韓產業媒體THE ELEC報導指稱，三星計畫將部分原本位於越南的手機產線移至印度及印尼。
而此次移轉產線的因素，在於越南人力成本上漲，另一方面也是因為疫情影響使得越南部分產線規模縮減，因此三星希望透過此次調整降低在越南地區產能，並且將更多產能移轉到印度及印尼。
目前三星在越南產線分別位於北寧省與太原省，去年產能約在1.82億部智慧型手機，約佔三星所有智慧型手機產能的60%。三星目前希望能將越南產能佔比降低至50%，藉此減少對越南產線的依賴，預期將在明年讓印度產線原本對應6000萬部智慧型手機產能增加至9300萬部，印尼產線則會從原本對應1000萬部產能增加至1800萬部。
不過，三星並未對此報導做回應，但從明年產品規劃來看，三星預期會提高旗下產線生產規模，藉此對應更大手機產品出貨需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
最近夯什麼
▪Disney+揪團4人省錢術 網友爆用這招倒賺930元
▪特斯拉最強勁敵Rivian風光IPO！它是什麼來頭？
▪娜美真人版是她！Netflix公佈《航海王》真人版影集主角名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言