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蘋果家庭服務部門主管離開 未來HomePod、Apple TV發展可能面臨改變

聯合新聞網 / 楊又肇

2019年加入蘋果，並且擔任家庭服務部門主管職位的Sam Jadallah在近期離開，其中可能也意味蘋果在HomePodApple TV及HomeKit應用發展可能會面臨一些改變。

加入蘋果之前，Sam Jadallah曾在微軟任職，同時也曾在智慧鎖品牌Otto擔任執行長。而加入蘋果之後，Sam Jadallah主要致力於精進HoneKit協議應用，並且在蘋果任職期間推動HomeKit整合Thread、Matter等開放物聯網裝置連接標準，使支援HomeKit標準的裝置能與更多物聯網裝置連動。

另一方面，Sam Jadallah也將安全鎖相關技術應用帶進HomeKit標準，例如在iOS 15的錢包功能，已經可以整合智慧門鎖的數位鑰匙，甚至可以配合CarKey功能作為車輛數位鑰匙使用，以及透過HomeKit以加密方式傳輸來自家中監控攝影機的影片，使得HomeKit連接應用服務可以更安全。

不過，Sam Jadallah並未透露離開蘋果具體因素。而在離開蘋果之後，目前Sam Jadallah則是以投資者身分活動。

蘋果目前似乎有意將Apple TV與HomePod整合為居家應用產品，同時可做為串接各類物聯網裝置中樞，甚至未來可能推出結合螢幕設計的HomePod類型裝置，讓使用者能更容易體驗影音內容，並且控制居家聯網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 品牌 HomePod Apple TV

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