HaptX指控Meta提出可感受觸覺的手套設計涉及抄襲
Meta剛對外展示可在虛擬實境中感受「觸覺」的手套原型後，隨即就被前身為AxonVR的HaptX指控抄襲。
HaptX執行長Jake Rubin表示，Meta聲稱從2015年投入研發，並且能在虛擬實境中感受「觸覺」的手套原型，其設計明顯侵害HaptX持有專利。
在HaptX提出的手套設計中，同樣也是透過控制細微氣流產生「觸覺」，讓使用者能在虛擬實境中感受虛擬物品重量、觸感，同時也能藉由觸覺手感強化虛擬物品持握互動效果。
不過，目前Meta方面並未對HaptX相關聲明做回應，而HaptX也未透露是否將對Meta進一步提告，或是進行相關協議。
但以對應虛擬實境使用的手套配件設計，業界其實已經有不少透過外力方式形成觸感的作法，其中包含透過外骨骼方式產生反向拉力，讓使用者在互動時感受阻力，藉此形成持握虛擬物品的觸覺，但以後來的設計，則是透過像Meta藉由細微氣流控制，將手套掌心內側的橡膠材質充氣，藉此產生握實感等阻力觸感成為主流設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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