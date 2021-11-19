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LINE將擴大Clova人工智慧在台布局 打造後疫情時代更好日常

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年度的LINE CONVERGE 2021 Autumn行銷年會中，LINE表示因為疫情影響使得更多人改變原本生活型態，但是藉由LINE服務依然可以維持原本聯繫，同時也藉此創造更多發展機會。而去年底確定引進台灣市場的Clova人工智慧技術，接下來也會廣泛應用在台灣市場各類服務，藉此打造後疫情時代更好日常。

疫情下的LINE，創造更大發展機會

依照市調機構尼爾森針對2021年的LINE服務使用行為調查，在今年5月啟用三級警戒之後，98%比例的LINE服務使用者有更明顯增加趨勢，同時LINE官方帳號使用比例也增加至83%，同時數量也增加超過200萬個，讓品牌、服務業者能持續透過LINE平台與使用者互動。

LINE表示，過去持續以通訊平台形式協助企業數位化轉型，今年更因為疫情影響加速數位化轉型速度，其中不僅讓原本就已經透過LINE進行品牌宣傳的餐飲業者，進一步藉由LINE服務媒合線上訂餐、送餐服務，就連傳統市場菜販目前也開始透過LINE服務銷售，藉此在疫情加劇，導致消費者難以前往市場情況下，擴展全新消費管道。

而在疫情期間，透過LINE聯繫的比重也增加許多，甚至更多年長者也開始會透過LINE關注各類資訊，同時也多達68%比例使用者會透過LINE服務追劇、觀看短影片或直播內容，另外也有過半使用者會透過LINE付款、轉帳，或是透過LINE Points進行更多消費，使得LINE目前在台灣地區約2100萬名用戶身上有相當高的黏著度表現。

因此，在越來越多企業開始更積極拓展數位化轉型的趨勢下，LINE預期接下來將以數據驅動為主的發展策略，繼續協助企業、品牌進行顧客經營，同時也確定讓去年底引進台灣市場的Clova人工智慧技術能廣放落實在各類數位服務，並且將聚焦更多線上結合線下模式，以及影音內容銜接更多發展機會。

LINE Clova人工智慧技術將擴大在台應用

在LINE Clova應用部分，除了聚焦在目前已經在LINE平台廣泛使用的聊天機器人 (chatbot)服務，更包含應用LINE AiCall的人工智慧客服，並且能透過LINE Call API資源串接，將擬人化的客服系統應用在各類服務。

但以現階段規劃，主要還是會先聚焦在中文文字為主的應用服務，但未來也會持續朝向投入擬人化中文語音客服系統應用發展，藉此讓原本以真人提供服務的客服系統，可以透過人工智慧方式擴充，藉此降低客服始終呈現佔線情況。

更多應用Clova人工智慧技術部分，則包含可透過光學字元辨識 (OCR)，以及人臉識別技術應用，讓LINE線上服務可以串接更多便利功能，讓使用者能更直覺使用服務，例如使用者可以透過掃描商品序號快速參加品牌在LINE官方帳號舉辦活動，或是藉由人臉識別方式快速核對個人身分。

另外，藉由LINE持續累積數據，以及多樣化的訊息格式持續訓練，更可讓Clova有更聰明互動表現，同時在未來應用更可協助企業、品牌媒合更多潛在消費族群，並且透過日後即將上線的LINE Business Manager進行跨產品行銷，或是跨品牌資料串連，藉此活用數據進行更精準行銷。

在數位行銷更具挑戰下尋求成長機會

同時，在目前數位行銷面臨Google預計在2023年全面淘汰使用第三方cookies，而蘋果在新版iOS作業系統也開始啟用全新隱私政策，讓企業及品牌業者更難以透過過往方式獲取使用者資訊，使得透過廣告串接的數位化行銷挑戰越來越大，LINE強調未來將持續透過旗下服務強化與使用者生活連結，在提高使用黏著使用情況下，讓更多企業、品牌可以透過LINE服務平台實現更精準行銷成效，並且能藉由LIN服務資源創造更大業務成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 品牌 疫情

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