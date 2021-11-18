你也是嗎？2021最爛密碼曝光 台灣人最愛用3組都有「這數列」
數位時代下，進入各種網站或平台、手機APP登入帳戶等，經常都需要設定密碼，而有些人為了便於記憶，喜歡使用容易輸入又簡單好記的密碼。知名VPN服務商NordPass近日公布2021年全球密碼使用狀況，根據統計結果，全球最常見的密碼依舊是「123456」，而這組被大眾笑稱超好破解的密碼，總計使用人數竟超過1億用戶。
根據NordPass網站顯示，計算合計約4TB的外洩資料數據庫，發現在全球50個國家中，有約1.03億人將密碼設定為「123456」；其次為加長版的「123456789」，共有4600多萬人使用；第三名則是「12345」，也有將近3300萬人使用。
再接著往下看，可以發現排行開始出現英文組合，第四名為按照鍵盤上字母排序由左而右的「qwerty」，直接使用密碼的英文「password」者則位居第五名。而除了數字和英文排序之外，前20名中還出現「111111」、「123123」、「qwerty123」、「1q2w3e」、「abc123」等，雖然稍有變化，但不外乎都是使用相同英數元素，相當容易破解。
至於台灣人最愛用的密碼組合，根據NordPass統計，前三名同樣是連續數字組合，依序為「123456」、「12345678」、「123456789」，使用人數分別為超過21萬人、7.22萬人和5.7萬人；第四名則是「1qaz2wsx」，雖然加入英文，但依舊與鍵盤排列有關，同樣容易猜測。
另外，台灣人最常使用的前20大密碼，還包含「666666」、「abcd1234」、「yuantuo」、「zxcvbnm」、「951753」、「159357」等，基本上仍是容易破解的組合。NordPass也提醒，這些「萬年密碼」駭客不需要1秒就能輕鬆破解，建議用戶設定密碼時，最好能搭配英文大小寫變化、標點符號等，設計較為複雜的密碼，提高安全性。
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