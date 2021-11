蘋果為何願意開放DIY維修？外媒：來自股東壓力

蘋果維修立場轉變,其實是各方維修權倡議運動共同努力的結果。

近日蘋果重磅宣布將開放自助維修。而外媒透露,這決定的背後,其實是來自環保倡議立場的股東壓力。

官方宣布時機點「絕非巧合」

根據 TheVerge 報導,雖然蘋果發言人只說計畫已研究超過一年,但拒絕回應正式公佈該計畫的時間點是否受到股東壓力。事實上,蘋果近日維修立場轉變恐怕並非「良心發現」,而是受到股東壓力。

倡議環保的共同基金公司 Green Century 指出,今年 9 月他們向蘋果提出維修權決議,要求蘋果改變其維修立場;而在蘋果公佈自助維修計畫後,Green Century 便撤回當初決議,認為蘋果宣布的時機點「絕非巧合」(The timing is definitely no coincidence)。

為什麼呢?原來,最初蘋果對 Green Century 提出的維修權決議並不友善,甚至向美國證券交易委員會(SEC)提出「不採取行動的請求」(no action request)。只是,後來 SEC 更新「不採取行動請求」的新指引規則時,把「重要社會政策議題」(significant social policy issues)的提案權剔除掉。換句話說,未來如果提案內容與重要社會政策有關,股東就有權決定公司營運政策。

由於 Green Century 主張開放自主維修能延長 3C 設備的使用時間,對氣候變遷有正面影響,與目前美國重視的氣候變遷立場息息相關,這因而讓 Green Century 更有權力去影響蘋果的維修政策。

來自聯邦政府、對手的壓力

不只如此,蘋果也面臨來自聯邦政府的壓力。今年 5 月,美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission;FTC)公開支持自主維修立場;7 月時,美國總統拜登也簽署行政命令,鼓勵 FTC 制訂新法,規範手機製造業者不得限制消費者自主維修。雖然相關法規離正式生效還有一段漫漫長路,但也帶給蘋果極大監管壓力。

甚至,蘋果的競爭對手微軟,也於上個月宣布將遵守非營利組織 As You Sow 提出的維修權,這也讓蘋果的壓力更大了。

看來,蘋果的維修立場轉變,其實是各方維修權倡議運動(the right-to-repair movement)共同努力的結果,而 Green Century 近日的股東決議,則彷彿是最後一根稻草,逼得蘋果不得不選在這時機點開放自主維修。

《本文作者Heemie,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦