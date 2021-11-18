蘋果為何願意開放DIY維修？外媒：來自股東壓力
蘋果維修立場轉變，其實是各方維修權倡議運動共同努力的結果。
近日蘋果重磅宣布將開放自助維修。而外媒透露，這決定的背後，其實是來自環保倡議立場的股東壓力。
官方宣布時機點「絕非巧合」
根據 TheVerge 報導，雖然蘋果發言人只說計畫已研究超過一年，但拒絕回應正式公佈該計畫的時間點是否受到股東壓力。事實上，蘋果近日維修立場轉變恐怕並非「良心發現」，而是受到股東壓力。
倡議環保的共同基金公司 Green Century 指出，今年 9 月他們向蘋果提出維修權決議，要求蘋果改變其維修立場；而在蘋果公佈自助維修計畫後，Green Century 便撤回當初決議，認為蘋果宣布的時機點「絕非巧合」（The timing is definitely no coincidence）。
為什麼呢？原來，最初蘋果對 Green Century 提出的維修權決議並不友善，甚至向美國證券交易委員會（SEC）提出「不採取行動的請求」（no action request）。只是，後來 SEC 更新「不採取行動請求」的新指引規則時，把「重要社會政策議題」（significant social policy issues）的提案權剔除掉。換句話說，未來如果提案內容與重要社會政策有關，股東就有權決定公司營運政策。
由於 Green Century 主張開放自主維修能延長 3C 設備的使用時間，對氣候變遷有正面影響，與目前美國重視的氣候變遷立場息息相關，這因而讓 Green Century 更有權力去影響蘋果的維修政策。
來自聯邦政府、對手的壓力
不只如此，蘋果也面臨來自聯邦政府的壓力。今年 5 月，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission；FTC）公開支持自主維修立場；7 月時，美國總統拜登也簽署行政命令，鼓勵 FTC 制訂新法，規範手機製造業者不得限制消費者自主維修。雖然相關法規離正式生效還有一段漫漫長路，但也帶給蘋果極大監管壓力。
甚至，蘋果的競爭對手微軟，也於上個月宣布將遵守非營利組織 As You Sow 提出的維修權，這也讓蘋果的壓力更大了。
看來，蘋果的維修立場轉變，其實是各方維修權倡議運動（the right-to-repair movement）共同努力的結果，而 Green Century 近日的股東決議，則彷彿是最後一根稻草，逼得蘋果不得不選在這時機點開放自主維修。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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