除了全新命名方式 Qualcomm可能啟用Snapdragon 900或9系列處理器名稱

近期有消息指稱Qualcomm即將在11月底揭曉的新款處理器採用全新命名方式，可能將以Snapdrggon 8 gen1為稱，但另外也有說法指出Qualcomm仍有可能啟用Snapdragon 900系列產品名稱，並且將定位在更高階的產品應用。

目前仍無法確認Qualcomm是否計畫推出Snapdragon 900系列產品，或是將其歸類為名稱更精簡的Snapdragon 9系列，但具體產品可能會等到明年才會有更進一步問世消息。

而從效能表現來看，現階段推出的Snapdragon 800系列處理器，已經需要透過更進階的散熱設計維持運作穩定，因此接下來若確實推出定位更高階的處理器，有可能會先應用在筆電等大尺寸產品，同時可能用來與蘋果打造的Apple Silicon處理器對抗。

以目前發展來看，Qualcomm除了在手機市場持續布局，在與微軟深度合作常時連網筆電產品情況下，更使Qualcomm啟用全新對應常時連網筆電使用的處理器產品線，分別推出Snapdragon 8cx與Snapdragon 7c，或許接下來還會繼續增加Snapdragon 9系列處理器，藉此提高常時連網筆電產品運算效能。

在此之前，Qualcomm已經收購原本由蘋果工程人員創辦的NUVIA，可能藉此回歸打造全自主架構設計處理器，進而讓常時連網筆電可以發揮更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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