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手勢更精準！Meta展示可在虛擬實境中感受「觸覺」的手套原型

聯合新聞網 / 楊又肇

今年宣布擴大投入元宇宙 (metaverse)應用發展時，Meta執行長Mark Zuckberg便提及未來將會時現在虛擬實境中感受觸覺的互動模式，而今年初展示可在虛擬視覺環境實現更精準手勢操作的肌電感測手環之後，Meta Reality Labs稍早也公布旗下投入研究許久的觸覺手套原型設計。

此款手套採用微流控處理器，藉此調整遍佈在手套上的軟性致動器驅動所需氣流，讓手套能配合虛擬實境內容產生可讓配戴者感受的「觸覺」。

而為了能正確產生「觸覺」，手套本身必須清楚知道配戴者的實際手勢，以及在虛擬實境中的相應位置，例如手部是否與虛擬物品接觸，以及手部與虛擬物品互動方式，藉此決定如何讓手套產生「觸覺」。而先前藉由讀取肌電判斷精準手勢的設計，即可應用在此款手套，讓系統能更正確感知配戴者當前手勢。

在相關示範中，此款手套可以讓配戴者感受虛擬實境中的物品重量、正確抓取物品，或是跟朋友玩手指遊戲等。

依照說明，由於許多互動與「觸感」息息相關，例如指尖碰到物品之後，使用者可以更容易正確抓取物品，而不會在虛擬實境環境中出現空抓問題。

目前此款手套依然處於早期研究階段，而Meta Reality Labs暫時尚未有具體完成時間表。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Meta 元宇宙

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