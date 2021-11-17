Intel強調以開放、可擴充形式 作為未來超算領域發展目標

Intel副總裁暨超級運算事業部總經理Jeff McVeigh在SC21活動中強調，將致力打造眾人皆可使用的超算系統，同時也說明將以開放、可擴充形式作為未來超算領域發展目標。

同時，針對目前越來越多超算系統開始導入Arm架構設計，Jeff McVeigh更說明在超算領域系統建構依然是以x86架構為主力，並且聲明以一致性、可持續使用形式，讓超算效能表現持續向上突破。

而在此次說明中，Jeff McVeigh也實際展示代號Sapphire Rapids，採用10nm、SuperFin製程技術設計的下一款Xeon Scalable處理器，其中採用多晶片封裝設計，並且原生支援支援DDR5記憶體、PCIe 5.0，同時也能對應Compute Express Link 1.1連接規範，以及加入名為Advanced Matrix Extensions (AMX)的新款加速器，藉此擴展Intel在人工智慧加速運算布局。

另外，Jeff McVeigh同步展示代號Ponte Vecchio、針對資料中心運算加速使用的Xe HPC GPU，可配合Sapphire Rapids運算進行加速，其中採Intel 7製程，或台積電N5、N7製程設計，本身以47組晶片構成，透過EMIB及Foveros技術進行封裝，對應128組Xe顯示核心與128組光線追蹤運算單元，藉此對應各類影像運算、模擬使用，包含ATOS、Dell、HPE、聯想、Inspur及廣達都會推出採用Ponte Vecchio加速的伺服器產品。

目前美國能源局新一代超算系統Aurora採用Sapphire Rapids及Ponte Vecchio構成，使原本可達1 exaFlops的目標算力翻倍成長，但原訂在今年上線運作的時程規劃，稍早已經確定延後至明年。的 Aurora 則預計將原本的目標性能自 1 exaFlops 提高到 2 exaFlops 以上；同時包括 ATOS、Dell、HPE、Lenovo、Inspur、Quanta 等系統商也預計規劃結合 Ponte Vecchio 的超算系統架構。

對於此次強調致力打造眾人皆可使用的超算系統，Jeff McVeigh也說明將以Intel一直以來維持的oneAPI軟體設計，使旗下CPU、GPU產品能實現完整異構運算模式，甚至可以串接Intel更多元運算產品，並且更容易串接不同應用軟體介面，藉此實現更容易將超算資源應用在各類服務的目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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