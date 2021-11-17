Qualcomm預告下一代Snapdragon處理器 強調沒有蘋果仍穩握龐大發展機會

在稍早舉辦投資者大會上，Qualcomm除了強調未來依然會以行動裝置為核心，藉此擴展更多元市場成長機會，同時也說明本身在5G網路等無線連接技術優勢，相較競爭對手更能建構完整邊緣至雲端運算的市場生態。此外，Qualcomm更預告下一代Snapdragon處理器採用的CPU設計將帶來PC等級運算效能，並且讓Adreno GPU對應獨立顯示卡般顯示效能，而在網路連接電力損耗部分更將降低達30%。

強調目前坐穩多方成長時期

在此之前，曾有市場看法認為一旦蘋果自行投入連網技術研發，加上目前越來越多業者自行投入自製處理器研發，其中包含過去與Qualcomm維持深度合作的Google也從今年開始打造Tensor處理器，而聯發科也開始擴大與中國主要手機品牌業者合作，顯然對Qualcomm日後發展將造成不小衝擊。

不過，從Qualcomm目前仍與小米、OPPO、vivo、三星等業者維持深度合作關係，同時在美國政府允許下向華為提供4G連網處理器產品，藉此解決其處理器短缺情況，更向拆分獨立後的榮耀提供5G連網處理器，另外也在近年更積極擴展常時連網PC市場，並且擴大布局車聯網、智慧城市，以及更龐大的物聯網應用發展，因此Qualcomm認為現在正處於一個穩坐多方成長的時期，甚至相比過往聚焦行動裝置為主的發展模式能有更大成長機會。

▲藉由行動裝置延伸到更多連網裝置

預告下一代Snapdragon處理器

而在今年初宣布以14億美元價格收購前蘋果、Google工程師共同創立的處理器新創公司NUVIA，並且在今年3月宣布完成收購，Qualcomm執行長Cristiano Amon便透露未來將會借助NUVIA技術重新投入完全自主架構設計，並且透露將使NUVIA技術率先應用在筆電產品，藉此強化Qualcomm在常時連網PC市場發展能力。

稍早由Qualcomm技術長James Thompson博士說明內容中，則是預告下一代Snapdragon處理器採用的CPU設計將帶來更高PC等級運算效能，其中顯然是採用NUVIA技術，更透露將使未來的Adreno GPU可對應獨立顯示卡般顯示效能，甚至可執行桌機般的3A等級遊戲內容，而在網路連接電力損耗部分更將降低達30%。

▲下一代Snapdragon處理器採用的CPU設計將帶來更高PC等級運算效能

下一代Snapdragon處理器預計在2022年向Qualcomm合作客戶提供測試，預計會在2023年應用在市售產品，同時相關技術也會應用在行動裝置，甚至對應車載系統與資料中心運算需求。

以5G網路建立無線光纖網路使用模式

另外，James Thompson博士更說明Qualcomm當前以3GPP Release 15標準打造的5G網路技術，接下來也會納入3GPP Release 16標準，並且在未來1年半至2年進入3GPP Release 17標準，預計可在3GPP Release 18標準使5G網路技術大幅提昇。

▲強調在5G網路技術發展擁有領先優勢

以當前採用的第四代5G網路技術，Qualcomm強調已經與全球180家電信業者合作，並且應用在超過40款手機產品，以及超過30款手機之外的連網裝置，同時可處理超過1萬種頻段組合連接模式，實現以5G網路建立無線光纖網路使用模式，另外也能落實更龐大終端數據運算需求，進而串接雲端平台形成完整運算結構。

以單一技術發展藍圖對應多元發展

Qualcomm表示，自始至終一直維持單一技術發展藍圖，並且從行動裝置延伸至更多元連網裝置，其中更包含車聯網與物聯網布局，同時也強調Snapdragon處理器運算平台依然是頂級與高階Android手機應用首選設計。

▲以單一技術發展藍圖布局多元市場

同時，從Snapdragon處理器運算平台延伸，更可將其中無線網路技術應用在更多連網裝置，結合網路、運算與人工智慧技術更可應用在車聯網裝置、智慧車載，進而延伸至更龐大的智慧城市運輸應用。

至於在物聯網應用部分，則更包含目前投入發展的常時連網PC、混合實境裝置、智慧穿戴裝置，甚至更龐大的邊緣網路應用，以及廣泛的智慧工業應用，甚至旗下技術早已能銜接目前市場討論的元宇宙 (metaverse)應用。

▲先前從麥格納手上搶下瑞典車輛技術業者Veoneer後，Qualcomm計畫透過其Arriver軟體技術布局智慧連網車輛應用市場

▲擴展更龐大物聯網應用發展機會

▲常時連網PC成為Qualcomm全新成長布局

即時沒有蘋果仍有旁發展可能性

因此對於未來發展，Cristiano Amon認為Qualcomm接下來的成長機會相當大，甚至Qualcomm財務長Akash Palkhiwala更直言即便沒有蘋果合作關係，Qualcomm依然有相當大的發展可能性。

▲藉由行動裝置擴展更多元市場

▲元宇宙也會成為Qualcomm未來發展市場

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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