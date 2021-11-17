虧錢也要賣！Starlink推出造價大幅降低的新款地面天線

SpaceX旗下衛星連網服務Starlink宣布推出新款地面天線，相較先前採用圓形收發天線設計，不僅改為矩形外觀，同時也比先前採60公分直徑尺寸小了一些，僅採50公分 x 30公分設計，重量更降低一半左右，僅有4.2公斤。

而小型化的設計，自然更方便使用者安裝配置，但缺點就是多少讓通訊能力稍微減弱一些，變成必須安裝在制高點位置，才能順利接收到完整的衛星訊號。為了讓使用者方便安裝，Starlink也推出各類延長桿、支架、延長線等配件，讓使用者能順利將天線架設在各類居家環境。

至於新款天線設計成本則是650美元，相比早期推出天線設計高達3000美元造價，明顯降低許多，因此在通訊能力相對減少一些的情況，或許也能讓使用者較能接受，甚至Starlink計畫以更低的499美元價格對外銷售，顯然更能吸引消費者購買使用。

不過，對Starlink來說，即便新款天線成本大幅降低，目前仍是以虧本形式銷售，雖然相比舊款天線的銷售虧損已經減少許多，但整體而言依然是對財務不利，但若接下來能順利吸引更多人使用，或許也能逐漸讓業務營運轉虧為盈。

目前Starlink衛星連網服務已經在全球幾個地區提供使用，同時也計畫在亞洲地區與在地電信業者合作，除了確定會在日本、菲律賓等地區推行，台灣地區也傳出中華電信等業者與Starlink進行洽談，但目前仍未有具體消息透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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