賽靈思推出對應資料中心運算需求的Alveo U55C加速卡 擴展大規模FPGA運算佈署需求

賽靈思 (Xilinx)在此次SC21活動期間宣布推出Alveo U55C資料中心加速卡，同時也透過標準、以API串接的叢集運算解決方案對應大規模FPGA佈署需求。

Alveo U55C加速卡是針對HPC與巨量數據作業負載需求打造，同時也成為賽靈思有史以來效能最高的Alveo加速卡，包含運算密度與HBM容量都是Alveo加速卡產品組合目前為止最高產品，並且可對應大規模運算作業負載。

此外，Alveo U55C加速卡可藉由基於RoCE v2的全新叢集解決方案，並且在現有資料中心基礎設施和網路架構中採用FPGA形式的HPC運算叢集。

在Alveo U55C加速卡設計中，不僅提供更高的資料平行處理能力、更好的記憶體管理，以及最佳化的資料遷移處理流程，更對應更低每單位功耗效能，最大功耗僅150W。

相比前一代採雙槽設計的Alveo U280加速卡，Alveo U55C提供更高運算密度，並且將HBM2記憶體容量增加至16GB，同時也能藉由更小尺寸彈性建構密集運算叢集，藉此發揮更高運算能力，主要對應巨量數據分析、人工智慧應用等高密度運算效能擴展需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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