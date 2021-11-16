快訊

陳建仁「打過高端實驗」赴東歐恐受阻 指揮中心回應

因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耽誤員工下班時間檢查包包 蘋果同意賠償新台幣逾8億元

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

根據《愛瘋日報》最新報導，美國 Apple 公司已同意支付 3,000萬美元，以解決蘋果零售店員工的訴訟。這些員工聲稱他們在下班前受到例行的、不受時間限制的包包行李檢查。此案經過 8 年多反反覆覆的訴訟，由員工在 2013 年首次對蘋果提起訴訟。蘋果在 2015 年停止了有爭議的員工包包檢查政策。

蘋果願意與零售員工和解

這場訴訟起源於 2013 年，當時一群員工起訴蘋果公司，認為他們應該為接受包和設備的安全檢查所花費的時間獲得報酬。這起折磨人的案件已經通過了第九巡迴法院以及加州最高法院，該法院在 2020 年 2 月裁定，蘋果公司應承擔強制搜查的責任。

這對蘋果來說是一個長期的案件。蘋果公司的零售員工在 2013 年對蘋果公司提起集體訴訟，稱他們在離開公司前被要求接受搜查，包括搜查他們的包、錢包、背包、公文包和個人蘋果設備。

在訴訟中，員工說他們有時不得不在下班後等待長達 45 分鐘才能完成這種搜查，而且他們不會因為這段時間而得到報酬。蘋果公司聲稱，為了確保員工沒有偷竊產品，這些搜查是必要的。

值得注意的是，訴訟顯示，蘋果執行長蒂姆-庫克基本上不知道這項政策，當兩名員工直接向庫克抱怨這個問題時，他把電子郵件轉發給他的人力資源高管，問：這是真的嗎？

加州法官在 2015 年駁回了這起集體訴訟，但該決定被上訴。美國第九巡迴上訴法院隨後要求加州最高法院對法律進行澄清。2020 年 2 月，加州最高法院裁定，蘋果公司必須支付其這段時間的零售工資。

現在，根據《愛瘋日報》最新報導，蘋果公司已經同意向其在加州實施這一政策的商店的員工支付 2,990 萬美元(約合新台幣8.3億元)。現在，蘋果和集體之間的協議必須得到美國地區法院法官 William Alsup 的批准。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 偷竊 蘋果

延伸閱讀

庫克：Apple Pay考慮支援加密幣 但別期待短期能買賣

蘋果CEO庫克也有興趣 加密幣再獲一大咖相挺

開電動飛機飛越庫克海峽 紐西蘭男子締造歷史

告訴聰明人該怎麼做沒道理！賈伯斯給5個啟發 讓比爾蓋茲、馬斯克一生受用

相關新聞

耽誤員工下班時間檢查包包 蘋果同意賠償新台幣逾8億元

根據《愛瘋日報》最新報導，美國 Apple 公司已同意支付 3,000萬美元，以解決蘋果零售店員工的訴訟。這些員工聲稱他們在下班前受到例行的、不受時間限制的包包行李檢查。此案經過 8 年多反反覆覆的訴訟，由員工在 2013 年首次對蘋果提起訴訟。蘋果在 2015 年停止了有爭議的員工包包檢查政策。

蘋果傳iPhone 14將取消mini版本 只留6.1吋和6.7吋兩種螢幕

iPhone 13推出後，傳聞消息也開始關注iPhone 14了！據傳Apple蘋果可能會取消iPhone 14 mini，因為銷售量不太好。匿名爆料者 LeaksApplePro透露，明年的iPhone陣容將會有兩款6.1吋和兩款6.7吋型號，但不會推出iPhone 14 mini。

第一款具可程式化功能的微處理器50歲了！Intel 4004起源曝光

Intel宣布，第一款具可程式化功能的微處理器Intel 4004迎接誕生50週年，而這款微處理器也成為Intel在發展歷史上的重要轉折，並且影響日後運算技術發展。

亞馬遜關閉法國Prime Air無人機宅配服務 未來將會這麼做

無人機宅配送貨近幾年來愈來愈夯，各國政府也為此訂定管制法規，像是美國聯邦航空總署 (FAA)也都訂定過相關規範，不只要求駕駛需要駕照，載貨重量也有限制。

Google Labs再次回歸 但發展項目將聚焦更多商用、技術應用內容

過去曾催生Google Maps、Gmail、Google Trends、Google Docs等目前眾人經常使用服務的Google Labs項目，將重新恢復運作，並且整合Google內部創新服務項目，以及長期投資發展計畫，甚至也將合併原本在Area 120新創加速器投資項目。

美國最快在2026年要求境內使用車輛 必須加裝避免酒駕的監控設備

近期由美國參議院通過的《基礎設施投資和就業法案》 (Infrastructure Investment and Jobs Act)中，除了規範5G網路相關基礎建設、加密貨幣徵稅，以及擴建電動車充電站等項目，其中還包含要求未來在美國境內使用車輛都必須加裝防止酒駕的車內監控設備，以及用於輔助車輛使用安全的設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。