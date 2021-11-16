耽誤員工下班時間檢查包包 蘋果同意賠償新台幣逾8億元

根據《愛瘋日報》最新報導，美國 Apple 公司已同意支付 3,000萬美元，以解決蘋果零售店員工的訴訟。這些員工聲稱他們在下班前受到例行的、不受時間限制的包包行李檢查。此案經過 8 年多反反覆覆的訴訟，由員工在 2013 年首次對蘋果提起訴訟。蘋果在 2015 年停止了有爭議的員工包包檢查政策。

蘋果願意與零售員工和解

這場訴訟起源於 2013 年，當時一群員工起訴蘋果公司，認為他們應該為接受包和設備的安全檢查所花費的時間獲得報酬。這起折磨人的案件已經通過了第九巡迴法院以及加州最高法院，該法院在 2020 年 2 月裁定，蘋果公司應承擔強制搜查的責任。

這對蘋果來說是一個長期的案件。蘋果公司的零售員工在 2013 年對蘋果公司提起集體訴訟，稱他們在離開公司前被要求接受搜查，包括搜查他們的包、錢包、背包、公文包和個人蘋果設備。

在訴訟中，員工說他們有時不得不在下班後等待長達 45 分鐘才能完成這種搜查，而且他們不會因為這段時間而得到報酬。蘋果公司聲稱，為了確保員工沒有偷竊產品，這些搜查是必要的。

值得注意的是，訴訟顯示，蘋果執行長蒂姆-庫克基本上不知道這項政策，當兩名員工直接向庫克抱怨這個問題時，他把電子郵件轉發給他的人力資源高管，問：這是真的嗎？

加州法官在 2015 年駁回了這起集體訴訟，但該決定被上訴。美國第九巡迴上訴法院隨後要求加州最高法院對法律進行澄清。2020 年 2 月，加州最高法院裁定，蘋果公司必須支付其這段時間的零售工資。

現在，根據《愛瘋日報》最新報導，蘋果公司已經同意向其在加州實施這一政策的商店的員工支付 2,990 萬美元(約合新台幣8.3億元)。現在，蘋果和集體之間的協議必須得到美國地區法院法官 William Alsup 的批准。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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