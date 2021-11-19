防疫記者會即時字幕非聽打 就靠陽明交大AI語音辨識

AI人工智慧遙不可及？有一種AI，去年起幾乎天天出現在你的生活——它是指揮中心防疫記者會即時字幕。這已成全台灣人的集體行動：每天下午兩點，數千到上萬人打開螢幕等待當天新冠肺炎確認診數。當陳時中一開口，YouTube螢幕下方即時字幕也跟著一字字往前跳；出錯，還會自動退回修改，彷彿字裏行間也有自由意志。

這不是靠聽打員，而是AI語音辨識。開發者是陽明交通大學網路電信研究中心，由前交大副校長陳信宏領軍，裡面有40多位博碩士工程師。

「為什麼不用AI做？」

去年二月，陽明交大網路電信研究中心指導教授黃紹華在電視上看到，指揮中心每一場記者會配手語老師，靈機一動，「為什麼不用AI做字幕？」

團隊立刻動起來。一開始，先把記者錄音檔用AI轉成字幕；記者會三點結束，人工校正後，五點搭配影片上到YouTube。調校三個月後，即時字幕正式登場，陳時中說的每句話都能轉成文字，同步無時差，正確率達97％。

「台灣人看節目習慣有字幕，許多場合也不適合放出聲音，」網路電信研究中心執行長陳又碩說，AI語音轉文字的應用廣，從節目字幕到立法院會議記錄，它都能做。

其實，AI即時字幕系統並非全新服務，它的初登場，是2019年12月28日的總統大選辯論會。

這是台灣選舉史上第一場有字幕的直播辯論，100萬人收看。為替聽打員爭取校正時間，直播訊號特地延遲30秒，打到衛星繞地球一圈再回來；如此，電視觀眾就能看到有AI字幕的完整影片。

那天下午，三位候選人在公視錄影棚激辯；陽明交大團隊與三位聽打員在數十公尺外的公視大樓裡，聚精會神盯著字幕。辯論會前，團隊已多次在其他辯論會蹲點測試，好掌握三位候選人的口音；不料現場仍迸出突發狀況——問題不在口音，而是內容。

原來，語音辨識技術分兩部分——先是聲學，將不同腔調的發音轉成拼音；接著由語言學，將拼音轉換成正確的字詞。

但中文同音字多，AI得靠機率判斷。例如，當人說出句子前三字時，AI就會根據語境，挑出出現機率最高的第四個字。這也是為什麽聊天軟體彷彿有「讀心術」，會自動選出我們常用的詞彙——因為，每一次輸入文字，都在訓練AI更懂我們。

三位候選人中，宋楚瑜字正腔圓，發言中規中舉，AI辨認度百分百，聽打員還能輕鬆喝咖啡；蔡英文其次，聽打員只需偶爾校正。但韓國瑜創意百出的「台灣要當棋子？還是塞子？」、「我談的是大海，你跟我講漱口杯？」名句，充斥非政治領域常用詞，徹底考倒了AI，聽打員只得回歸「工人智慧」，近乎重打。

教AI認得寶傑的聲音

韓國瑜的發言還不是最難預測。網路電信研究中心第一次AI字幕技轉，就遇上發音與內容界的雙料大魔王——劉寶傑主持的長青政論節目《關鍵時刻》。

「寶傑講話跟一般人不一樣，他用吼的，很有戲劇效果，」陳又碩解釋，多數人不這樣講話，所以語音辨識行不通。他們只得先讓AI聽完200小時《關鍵時刻》錄音檔做進階練習，才認得了劉寶傑的聲音。

另一個挑戰是知識領域。

不似防疫記者會或政策辯論，《關鍵時刻》主題漫無邊際，號稱「從內子宮講到外太空」；陽明交大團隊為此發展出「客戶自行加詞」的機制——遇到先前沒談過的議題，製作單位可事先將新詞鍵入系統，只要五分鐘，AI就能更新領域專有詞彙，訓練出一個新模型。

「語音輔助最重要的就是更新速度，」陳又碩說。

例如，防疫記者會主題圍繞防疫，內容明確，AI正確率能快速拉高；但疫情瞬息萬變，天天都冒出新詞——「Moderna」中文是啥？「瑞德西韋」又是哪幾個字？連人類都不清楚，人工智慧就會出現同音錯字。所以，工程師得持續蒐集新詞，每週更新模型。

與國際大廠競爭，在地化是優勢

相較於已發展出訂閱服務的中國語音辨識軟體科大訊飛，陽明交大團隊仍在蹣跚學步。

黃紹華分析，中國語音AI超越台灣，靠的是人海戰術與扎實基本功，各省方言資料量大，標註人力更是取之不盡。幸好有經濟部技術處專案支持，陽明交大團隊花了數百萬元向電視台購買3,000小時國、台語音檔，再花上百萬元聽打成文字，才建立了本土語音辨識研究資料庫。

《關鍵時刻》也曾與名氣響亮的科大訊飛與微軟合作，最後為何選了最小的交大團隊？

「AI在地化很重要，否則無法精準，」陳又碩說，語音AI受口音、慣用語影響，無論哪家大公司的AI，初期正確率大約都只有七成。

「七成正確率是沒有意義的，因為還有三成的錯誤要重聽，不如人工打，」黃紹華說。

科大訊飛對中國各省口音辨識度都近乎百分百，唯獨對台灣口音沒輒；而交大團隊正好相反，把韓國瑜的發言丟進AI，正確率約超過科大訊飛24%。

怎麼從七成拉高到接近百分百？兩個決勝點：一是資料量要夠多，二是工程師肯花時間蹲點，陪著客戶慢慢調校。

網路電信研究中心有40幾位工程師，許多都是黃紹華任教北科大時期，與北科大電子工程系教授廖元甫教授一路帶上來的本土碩、博士，包括陳又碩。

「台清交腦袋聰明，但北科大肯蹲低，」黃紹華直指技職與大學系統的差異，台灣重論文輕實務，但要做到產業應用，扎實的技術才是根本。

「蹲點，就是做苦工，了解客戶需求、錯在哪裡，然後反覆修正。」陳又碩說。

比如，該說「中國」或「大陸」？敏感或不雅字眼出現時，該以哪些字替代？這些規則都要一一建立；調教了六個月，正確率突破九成，服務才正式上線。

沒有AI字幕時，《關鍵時刻》聽打員只能每天花數小時，辛苦打出一小時節目逐字稿；現在，聽打員只需校正AI的錯誤，幾乎是「節目錄完就打完」。若所有節目都導入AI字幕，估計能為電視台節省一年上千萬的字幕成本。

然而，AI的高效難免使人覺得受威脅。「一開始聽打員是抗拒的，覺得搶他飯碗，」但陳又碩強調，AI做不到100分，最後一哩路還是得讓專業的來。

AI太誠實，立委不雅發言全都錄

即便中國AI產品領先，但基於國安考量，有些內容仍不宜上傳到國外雲端，如立法院會議記錄。

因為，不止影像有deepfake（深偽），聲音也能變造。只要搜集一個人20個小時的聲音，就能合成聲音模型，即便細聽也不見得能分辨。今年中，LINE群組就流傳一段長達七分鐘、號稱是立委蔡璧如錄製的防疫偏方，聲音乍聽類似，但本人否認。

立法院公報處很早就想用AI解決問題，無奈委員們發言經常國台語夾雜，對以中文辨識為主的AI很是挑戰。

陳又碩透露，有一位委員口音特別重，音檔無論丟進哪一家語音辨識，都無法產生字幕；唯獨丟進陽明交大的AI，竟然出現了部分語句，合作就此敲定！

過去，立法院公報處每天會收到50小時錄音檔，由40位速記員打成文字後，給立委辦公室確認，三週後再公布在網路上。今年，立法院總質詢開始使用AI字幕，加上速記員校正，過去字幕版要數週後才能在電視國會頻道重播，現在最快一週後就能播出。

只是過程中有個小插曲。以前，貼心的速記員會修飾立委的不雅發言；但AI吃了誠實豆沙包，聽到什麼就產出什麼，部分委員還抱怨公報「品質下降」。

語音辨識的未來

其實，語音辨識演算法30年前就已出現。當年只有早中晚電視新聞，黃紹華得拿著錄音機，每天錄三小時、打成三萬多字後拿去斷詞，再花兩天讓奔騰386電腦來跑。「現在有GPU，一、兩萬小時的資料，機器幾秒鐘就學會了！」

當聲音能即時變成文字，就能做更多產業應用，如語音辨認、語音合成與語音理解，形成語音經濟。

語音辨認如會議記錄、客服品質抽聽，刑事局調查局監聽賄選等；語音合成能將語音資料合成聲音，保留已逝國寶演員、歌手的聲音。這兩種技術都相當成熟，但最後一塊語音理解最難，不只要辨認聲音，還要理解問句意義，給出正確答案，最知名的應用就是Siri。

有一天，會不會無論說出哪種語言，都能直接變中文發音、打出中文字幕？甚至，打在擴增實境的眼鏡上？

或許，AI語音辨識或許都能辦到！

「全文轉載自未來城市(最熟陳時中與劉寶傑聲音的AI！陽明交大團隊：肯蹲低，才精準)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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