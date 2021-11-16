IBM揭曉可達127量子位的「Eagle」運算晶片 預覽第二代通用量子電腦

IBM稍早宣布推出名為「Eagle」 (老鷹)新款量子運算晶片，藉此實現127量子位運算模式，同時更強調在未來兩年內可在特定運算執行任務上超越傳統電腦，並且認為未來難以藉由現今超級運算電腦模擬量子運算規模。

除了此次公布的「Eagle」，IBM更計畫在2022年推出可達433量子位的「Osprey」 (魚鷹)，以及可達1121量子位的「Condor」 (禿鷹)，藉此在未來幾年內實現「量子霸權」發展目標。

而在先前提出通用量子電腦Q System One之後，IBM此次也對外預覽第二款Q System Two，計畫在2023年投入運作。

由於量子運算可實現1與0同時存在狀態，相較目前僅能以1與0區隔的位元運算，將能對應更龐大運算量，但以現行技術要建構正確量子位，必須在極度低溫環境下運作，因此挑戰門檻相對更高。

不過，在近年半導體與冷卻技術持續有所進展情況下，包含IBM、Intel、Google、Honeywell等業者均標榜在量子運算有所突破，同時也吸引不少廠商先後投入量子運算技術發展。

至於目前聚焦超算規模市場發展的NVIDIA，雖然對於未來量子運算發展表示看好，但目前並未計畫投入建構量子運算元件設計，而是希望透過旗下GPU虛擬化加速方式協助建構模擬量子運算模式。

另外，IBM方面並不認為一旦量子運算普及應用之後，將會全面取代現有電腦運算模式，而是會將量子運算應用在特定領域，現有電腦運算模式依然會對應各類日常生活應用需求，兩者將會共同在市場並存使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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