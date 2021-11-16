Cyberbiz借助AWS打造「無伺服器」服務 解決多數線上電商交易難題

聯合新聞網 / 楊又肇

成立於2014年的OMO網路開店平台服務Cyberbiz，今日 (11/15)分享其藉由AWS現代化應用服務，透過「無伺服器」 (Serverless)形式解決線上電商業務交易使用需求。

Cyberbiz行銷總監陳彥佑與技術長葉隆斌表示，服務最早期是透過實體伺服器方式運作，因此在線上電商有特定促銷交易時，通常都會在夜深人靜時候擔心伺服器是否因為流量暴增而當機。

而在後續改為AWS現代化應用服務，並且以「無伺服器」運作之後，不僅能解決擔心伺服器因流量暴增而當機問題，更可因應諸如雙11等特定促銷活動彈性增加伺服器流量，藉此讓業務交易總額能因此增加。

此外，除了提供線上電商業務，Cyberbiz更進一步擴大跨境電商、進軍官網30分鐘到貨的Cyberbiz Now!服務，更以Cyberbiz Ticket擴展線上電子票券服務，藉此擴大旗下業務發展範圍，若採取傳統伺服器建置方式，勢必會難以追趕線上流量增長需求，至於轉換為現代化應用服務發展，更能對應變化更快的市場趨勢，並且降低人力成本支出，同時確保服務運作穩定性。

藉由Lambda服務以無伺服器形式快速建構服務，同時配合Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)容器化應用服務與Amazon Aurora，將所有服務託管於AWS雲端平台，並且能依照需求彈性擴充、調整，同時更可導入AWS人工智慧數據分析功能評估流量使用需求，或是進行數據最佳化應用，藉此讓電商運作能發揮更高效益，更能使成本獲得更好控制，同時也能讓Cyberbiz可以著手投入更多業務發展。

依照Cyberbiz分享數據，透過Amazon EKS結合Amazon EC2 Spot Instance，並且應用在其電服務平台，約可讓成本精簡20%左右，至於將Amazon Athena與Amazon S3結合，更可讓分析數據成本降低吃過60%以上，而反應在此次雙11期間的總交易量，相比去年同期成長超過一倍，而平日交易量更超過四倍。

在近期發展中，更藉由AWS服務平台將台灣品牌商品以跨境電商方式帶到北美市場，對於Cyberbiz而言則是可將更多心力聚焦在如何讓電商服務符合在地法規，以及如何讓跨境交易變得更簡單，卻無需特別煩惱服務在網路平台運作問題，讓北美消費者能在下單結帳後，最快可在一天內受到來自台灣的商品，而未來更計畫利用AWS服務打造更完整的跨境生態圈，實現「用戶獲利、合作夥伴獲利、海外落地」目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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