聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一款具可程式化功能的微處理器50歲了！Intel 4004起源曝光

聯合新聞網 / 楊又肇
▲除了Intel 4004，當時還包含作為ROM使用的Intel 4001、作為RAM使用的Intel 4002，以及移位暫存器Intel 4003
▲除了Intel 4004，當時還包含作為ROM使用的Intel 4001、作為RAM使用的Intel 4002，以及移位暫存器Intel 4003

Intel宣布，第一款具可程式化功能的微處理器Intel 4004迎接誕生50週年，而這款微處理器也成為Intel在發展歷史上的重要轉折，並且影響日後運算技術發展。

▲第一款具可程式化功能的微處理器Intel 4004迎接誕生50週年
▲第一款具可程式化功能的微處理器Intel 4004迎接誕生50週年

Intel 4004微處理器的誕生，起源於當時的日本計算機公司 (Nippon Calculating Machine)希望Intel協助打造12款客製化微處理器，預計用在當時的Busicom 141-PF列印計算機原型設計，當時Intel工程團隊則建議將微處理器精簡為4款，並且透過可程式化設計對應不同計算需求，其中便包含Intel 4004。

▲當時應用在日本計算機公司的Busicom 141-PF列印計算機
▲當時應用在日本計算機公司的Busicom 141-PF列印計算機

而Intel 4004分別由Federico Faggin、Stan Mazor，以及Marcian E. (Tedd) Hoff三名工程師合力設計，成為全球第一款具可程式化功能的微處理器，同時也奠定Intel後來處理器設計發展方向，因此這款處理器也成為Intel日後發展重要轉折產品。

當時除了Intel 4004，實際上還包含作為ROM使用的Intel 4001、作為RAM使用的Intel 4002，以及移位暫存器Intel 4003，其他則包含地址鎖存器Intel 4008與控制I/O埠的Intel 4009。

Intel 4004處理器尺寸為3mm × 4mm，大致上跟人類手指大小相仿，並且以16組針腳連接電路運作，內部含有2300組電晶體，本身採五層設計、以10微米製程生產。

主頻為108KHz，最高運作時脈可達740KHz，可對應4位元運算模式，支援8位元指令集與12位元定址模式，若以10.8微秒運算周期時，可對應每秒運算9萬次，成本低於100美元，同時體積也比透過真空管設計的運算設備更小巧。

相較Intel在今年推出的第12代「Alder Lake」Core系列處理器搭載數十億組電晶體數量，並且對應64位元運算模式，運作時脈更達5.2GHz，足見過去50年以來的半導體技術演進程度，甚至Intel目前更已經布局神經網路運算，以及量子運算領域，同時更讓處理器運算架構隨著市場需求改變與精進。

▲Intel 4004內部電晶體結構
▲Intel 4004內部電晶體結構

▲Intel 4004
▲Intel 4004

▲Intel執行長Pat Gelsinger今年揭曉第12代Core處理器時，曾手持Intel 4004作為開場
▲Intel執行長Pat Gelsinger今年揭曉第12代Core處理器時，曾手持Intel 4004作為開場

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 日本 Intel 處理器

延伸閱讀

TrendForce：元宇宙商機爆發 四大需求前景俏

疑似Galaxy S21 FE實機外觀曝光 採全平面螢幕設計、提供兩種處理器規格

蘋果將Mac機種轉換Arm架構不到一年 已影響Intel處理器的PC市場佔比

天璣2000系列將亮相？聯發科證實11/19揭曉「最新5G行動平台旗艦晶片」

相關新聞

蘋果傳iPhone 14將取消mini版本 只留6.1吋和6.7吋兩種螢幕

iPhone 13推出後，傳聞消息也開始關注iPhone 14了！據傳Apple蘋果可能會取消iPhone 14 mini，因為銷售量不太好。匿名爆料者 LeaksApplePro透露，明年的iPhone陣容將會有兩款6.1吋和兩款6.7吋型號，但不會推出iPhone 14 mini。

韓國首爾市政府計畫明年投入建造元宇宙平台 藉由虛擬設施提供市政服務

南韓首爾市政府日前表示，將以元宇宙技術建造虛擬市政府等設施，讓市民能直接透過虛擬實境等方式辦理各類市政相關事宜，或是參與各類文化活動。

第一款具可程式化功能的微處理器50歲了！Intel 4004起源曝光

Intel宣布，第一款具可程式化功能的微處理器Intel 4004迎接誕生50週年，而這款微處理器也成為Intel在發展歷史上的重要轉折，並且影響日後運算技術發展。

亞馬遜關閉法國Prime Air無人機宅配服務 未來將會這麼做

無人機宅配送貨近幾年來愈來愈夯，各國政府也為此訂定管制法規，像是美國聯邦航空總署 (FAA)也都訂定過相關規範，不只要求駕駛需要駕照，載貨重量也有限制。

Google Labs再次回歸 但發展項目將聚焦更多商用、技術應用內容

過去曾催生Google Maps、Gmail、Google Trends、Google Docs等目前眾人經常使用服務的Google Labs項目，將重新恢復運作，並且整合Google內部創新服務項目，以及長期投資發展計畫，甚至也將合併原本在Area 120新創加速器投資項目。

美國最快在2026年要求境內使用車輛 必須加裝避免酒駕的監控設備

近期由美國參議院通過的《基礎設施投資和就業法案》 (Infrastructure Investment and Jobs Act)中，除了規範5G網路相關基礎建設、加密貨幣徵稅，以及擴建電動車充電站等項目，其中還包含要求未來在美國境內使用車輛都必須加裝防止酒駕的車內監控設備，以及用於輔助車輛使用安全的設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。