亞馬遜關閉法國Prime Air無人機宅配服務 未來將會這麼做

無人機宅配送貨近幾年來愈來愈夯，各國政府也為此訂定管制法規，像是美國聯邦航空總署 (FAA)也都訂定過相關規範，不只要求駕駛需要駕照，載貨重量也有限制。

零售龍頭Amazon亞馬遜早在2017年5月在法國成立巴黎Prime Air無人機宅配業務研發中心，並使用無人機在當地送貨。然而根據最新消息指出，亞馬遜已經悄悄關閉巴黎Prime Air的業務。

外媒報導，Prime Air無人機宅配業務是為了讓小型包裹配送更有效率，只要在飛行時間距離在30分鐘時間內的地點都能運送，解決貨車的時間與人力成本。

據悉，原本法國巴黎Prime Air團隊的工作主要是開發無人機的交通管理工具，實現安全的低空飛行功能，但巴黎研發中心的10人團隊已經被賦予新工作。《彭博社》記者在LinkedIn的個人資料發現，當地無人機團隊至少有 8 個人正在從事開發Covid測試軟體，希望找出疫情的解決方案。

不過，法國巴黎Prime Air研發中心的人員並不算多，外電報導指稱Amazon亞馬遜英國研發中心也已經關閉，其中還有100多名員工。

回顧Amazon亞馬遜的無人機宅配服務，早在2013年Jeff Bezos貝佐斯就已經有了以無人機運送包裹的雄心壯志，並在美國和歐洲開設研發中下進行測試，直到2016年才在英國劍橋附近進行了第一次無人機送貨測試。

如今雖然Amazon亞馬遜關閉 Prime Air在法國、英國的研發中心，但還有美國、澳洲、以色列設有開發中心。Amazon亞馬遜為其Prime Air部門列出了111個空缺職位，主要在美國，並應徵事就成為無人機操工具，以及專門從事但腦視覺的軟軟體硬體工程師和科學家。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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