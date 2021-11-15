蘋果傳iPhone 14將取消mini版本 只留6.1吋和6.7吋兩種螢幕

iPhone 13推出後，傳聞消息也開始關注iPhone 14了！據傳Apple蘋果可能會取消iPhone 14 mini，因為銷售量不太好。匿名爆料者 LeaksApplePro透露，明年的iPhone陣容將會有兩款6.1吋和兩款6.7吋型號，但不會推出iPhone 14 mini。

除此之外，《彭博社》記者Mark Gurman也曾指出，螢幕下指紋辨識Touch ID已經經過測試，但並沒有納入iPhone 13的功能。不過，Touch ID指紋辨識功能有可能會加入到iPhone 14 Pro系列中，同時Face ID臉部辨識系統仍然會存在。

iPhone 14和iPhone 14 Pro機型之間的差異也不只Touch ID指紋辨識功能，LeaksApplePro透露iPhone 14 Pro的螢幕會載用鑽孔式設計，而且iPhone 14型號可能會有重大變化，甚至完全重新設計。

不過，究竟Apple蘋果會不會有iPhone 14 mini呢？郭明錤分析師先前曾表示，iPhone 14是否有mini版本，取決於iPhone 13 mini的銷售表現，不過從實際面來看，如果Apple蘋果不降價銷售iPhone 13 mini的話，似乎不會太樂觀。

儘管Apple蘋果有可能會取消iPhone 14 mini，但郭明錤分析師猜測Apple蘋果在2022年仍會推出四款iPhone 14機型，螢幕預計分別是6.1吋/6.7吋兩種大小。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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