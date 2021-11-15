Google Labs再次回歸 但發展項目將聚焦更多商用、技術應用內容

過去曾催生Google Maps、Gmail、Google Trends、Google Docs等目前眾人經常使用服務的Google Labs項目，將重新恢復運作，並且整合Google內部創新服務項目，以及長期投資發展計畫，甚至也將合併原本在Area 120新創加速器投資項目。

重新回歸的Google Labs，將由Google虛擬實境與擴增實境項目副總裁Clay Bavor負責帶領，因此包含虛擬視覺、聚焦全息影像視覺應用的Project Starline等項目也會併入全新Google Labs。同時，Clay Bavor將直接向Google執行長Sundar Pichai匯報。

不過，過去也會有不少針對消費市場投入發展項目，將不會在重新回歸的Google Labs中出現，主要會聚焦更多商用、技術應用項目。

Google Labs過去推動不少目前被人廣泛使用服務，但在2011年時宣布結束運作，改以專注在具潛力發展項目的Google X取代，並且在後續成立母公司Alphabet之後，轉入Alphabet體系，並且與子公司形式獨立的Google平行運作，而之後更為了鼓勵內部創業，藉此保留更多技術人才，進而成立Area 120，讓內部員工能藉此投入新創項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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