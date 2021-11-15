美國最快在2026年要求境內使用車輛 必須加裝避免酒駕的監控設備

近期由美國參議院通過的《基礎設施投資和就業法案》 (Infrastructure Investment and Jobs Act)中，除了規範5G網路相關基礎建設、加密貨幣徵稅，以及擴建電動車充電站等項目，其中還包含要求未來在美國境內使用車輛都必須加裝防止酒駕的車內監控設備，以及用於輔助車輛使用安全的設計。

依照說明，新法將規範在2026年以後於美國境內使用車輛，都必須加裝可偵測、杜絕酒駕行為的監控設備，其中包含運用電腦視覺等科技方式判斷駕駛是否酒駕，藉此限制車輛啟動行駛功能，避免造成更大傷害。

另一方面，新法也要求新車量必須加裝更安全的車輛行駛輔助功能，例如在車輛偏離行駛車道時主動提醒，或是在特定情況自動啟動煞車，以及不慎將幼兒遺忘在車內時發出警告等，藉此確保車輛使用安全。

而相關規範將由美國國家公路交通安全管理署 (National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA)評估，預計透過未來三年時間制定相關規範。

目前包含Volvo、NISSAN、Toyota等車輛品牌，以及諸如投入車輛技術研究的NVIDIA等業者，都已經著手針對車輛使用需求打造各類安全功能，包含利用車內鏡頭判斷駕駛是否將目光集中在前方車況，或是車輛有非正常駕駛情況，將會進一步強制中斷駕駛功能，甚至可透過自駕技術將車輛移到路邊，等待駕駛狀態恢復正常才能再次啟動。

從美國國家公路交通安全管理署公布數據，美國境內每年因為酒駕造成事故的死亡人數高達9400人，相比未繫安全帶造成傷亡比例更高，甚至成為今年上半年在美國境內的交通事故傷亡主因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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