快訊

林靜儀穿醫師袍 搶頭香登記：要鬆動地方家族政治

我住「下流大街7號」？ 倫敦髒話連篇街道史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國最快在2026年要求境內使用車輛 必須加裝避免酒駕的監控設備

聯合新聞網 / 楊又肇

近期由美國參議院通過的《基礎設施投資和就業法案》 (Infrastructure Investment and Jobs Act)中，除了規範5G網路相關基礎建設、加密貨幣徵稅，以及擴建電動車充電站等項目，其中還包含要求未來在美國境內使用車輛都必須加裝防止酒駕的車內監控設備，以及用於輔助車輛使用安全的設計。

依照說明，新法將規範在2026年以後於美國境內使用車輛，都必須加裝可偵測、杜絕酒駕行為的監控設備，其中包含運用電腦視覺等科技方式判斷駕駛是否酒駕，藉此限制車輛啟動行駛功能，避免造成更大傷害。

另一方面，新法也要求新車量必須加裝更安全的車輛行駛輔助功能，例如在車輛偏離行駛車道時主動提醒，或是在特定情況自動啟動煞車，以及不慎將幼兒遺忘在車內時發出警告等，藉此確保車輛使用安全。

而相關規範將由美國國家公路交通安全管理署 (National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA)評估，預計透過未來三年時間制定相關規範。

目前包含Volvo、NISSAN、Toyota等車輛品牌，以及諸如投入車輛技術研究的NVIDIA等業者，都已經著手針對車輛使用需求打造各類安全功能，包含利用車內鏡頭判斷駕駛是否將目光集中在前方車況，或是車輛有非正常駕駛情況，將會進一步強制中斷駕駛功能，甚至可透過自駕技術將車輛移到路邊，等待駕駛狀態恢復正常才能再次啟動。

從美國國家公路交通安全管理署公布數據，美國境內每年因為酒駕造成事故的死亡人數高達9400人，相比未繫安全帶造成傷亡比例更高，甚至成為今年上半年在美國境內的交通事故傷亡主因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 酒駕

延伸閱讀

拜習視訊峰會前 秦剛：台海緊張美國難辭其咎

騎士夫婦遭酒駕撞死 駕駛飲酒場所遭查出多項缺失

汐止男酒駕逆向左轉 警鳴笛追10分鐘逮捕

昨酒駕至2死事故 高市警局加強娛樂場所聯合稽查

相關新聞

韓國首爾市政府計畫明年投入建造元宇宙平台 藉由虛擬設施提供市政服務

南韓首爾市政府日前表示，將以元宇宙技術建造虛擬市政府等設施，讓市民能直接透過虛擬實境等方式辦理各類市政相關事宜，或是參與各類文化活動。

Google Labs再次回歸 但發展項目將聚焦更多商用、技術應用內容

過去曾催生Google Maps、Gmail、Google Trends、Google Docs等目前眾人經常使用服務的Google Labs項目，將重新恢復運作，並且整合Google內部創新服務項目，以及長期投資發展計畫，甚至也將合併原本在Area 120新創加速器投資項目。

美國最快在2026年要求境內使用車輛 必須加裝避免酒駕的監控設備

近期由美國參議院通過的《基礎設施投資和就業法案》 (Infrastructure Investment and Jobs Act)中，除了規範5G網路相關基礎建設、加密貨幣徵稅，以及擴建電動車充電站等項目，其中還包含要求未來在美國境內使用車輛都必須加裝防止酒駕的車內監控設備，以及用於輔助車輛使用安全的設計。

Twitter成立去中心化技術團隊 擴大佈局加密貨幣、NFT等發展機會

除了計畫讓Square服務對應加密貨幣交易流通需求，Twitter執行長Jack Dorsey接下來也準備成立負責處理加密貨幣、NFT等業務的專責團隊，並且將由過去曾在去中心化技術新創Interchain任職的Tess Rinearson負責帶領。

蘋果將Mac機種轉換Arm架構不到一年 已影響Intel處理器的PC市場佔比

Mercury Research市調機構首席分析師Dean McCarron表示，蘋果將Mac系列機種從Intel處理器轉換為Arm架構處理器近一年時間內，已經開始影響過往由Intel與x86架構主導的PC市場佔比分布。

拜登政府將更進一步限制華為、中興等網通設備 進入美國市場

美國政府稍早通過全新《2021年安全裝置法》，其中要求美國聯邦通信委員會 (FCC)不再批准使用可能危害美國境內安全設備，亦即將更進一步限制華為、中興等網通設備進入美國市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。