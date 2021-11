Twitter成立去中心化技術團隊 擴大佈局加密貨幣、NFT等發展機會

除了計畫讓Square服務對應加密貨幣交易流通需求,Twitter執行長Jack Dorsey接下來也準備成立負責處理加密貨幣、NFT等業務的專責團隊,並且將由過去曾在去中心化技術新創Interchain任職的Tess Rinearson負責帶領。

Tess Rinearson將直接向Twitter技術長Parag Agrawal匯報,並且協助將去中心化技術帶進Twitter服務,甚至可能直接整合加密貨幣交易,以及NFT流通等應用。

而Tess Rinearson將同時加入Twitter內部Bluesky發展項目,預計尋求將去中心化技術與線上社群服務整合方式,同時也計畫與外部技術人員合作,預計制訂相關技術標準,讓Twitter能更容易成為加密貨幣、NFT應用服務運作平台。

不過,不少市場看法也擔心偏重發展加密貨幣與NFT應用,有可能會影響Twitter既有以廣告為主的獲利模式,但先前Jack Dorsey顯然更堅信加密貨幣與NFT背後的區塊鏈技術將能創造更大發展機會,並且產生全新獲利機會。

但從越來越多線上社群如Reddit、Discord,以及遊戲業者等均開始看重NFT、區塊鏈等去中心化應用發展,或許Twitter選擇投入去中心化技術、加密貨幣或NFT佈局,將能帶動全新成長。

I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq