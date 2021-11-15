Twitter成立去中心化技術團隊 擴大佈局加密貨幣、NFT等發展機會
除了計畫讓Square服務對應加密貨幣交易流通需求，Twitter執行長Jack Dorsey接下來也準備成立負責處理加密貨幣、NFT等業務的專責團隊，並且將由過去曾在去中心化技術新創Interchain任職的Tess Rinearson負責帶領。
Tess Rinearson將直接向Twitter技術長Parag Agrawal匯報，並且協助將去中心化技術帶進Twitter服務，甚至可能直接整合加密貨幣交易，以及NFT流通等應用。
而Tess Rinearson將同時加入Twitter內部Bluesky發展項目，預計尋求將去中心化技術與線上社群服務整合方式，同時也計畫與外部技術人員合作，預計制訂相關技術標準，讓Twitter能更容易成為加密貨幣、NFT應用服務運作平台。
不過，不少市場看法也擔心偏重發展加密貨幣與NFT應用，有可能會影響Twitter既有以廣告為主的獲利模式，但先前Jack Dorsey顯然更堅信加密貨幣與NFT背後的區塊鏈技術將能創造更大發展機會，並且產生全新獲利機會。
但從越來越多線上社群如Reddit、Discord，以及遊戲業者等均開始看重NFT、區塊鏈等去中心化應用發展，或許Twitter選擇投入去中心化技術、加密貨幣或NFT佈局，將能帶動全新成長。
I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq— Tess Rinearson (@_tessr) November 10, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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