蘋果將Mac機種轉換Arm架構不到一年 已影響Intel處理器的PC市場佔比

Mercury Research市調機構首席分析師Dean McCarron表示，蘋果將Mac系列機種從Intel處理器轉換為Arm架構處理器近一年時間內，已經開始影響過往由Intel與x86架構主導的PC市場佔比分布。

從Dean McCarron所整理數據顯示，在搭載Arm架構M1處理器的新款Mac系列機種上市前，市場上採Arm架構的PC市場佔比僅在2%左右，但在今年第二季統計數據則增加至7%，甚至在第三季更增加至8%。

而蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，讓Mac系列機種在更省電、續航時間更長的基礎下，不僅延續原本使用模式，更確保運算能力不受處理器架構改變受影響，甚至讓原本在長時間使用容易發熱，導致散熱風扇高速運轉等問題獲得改善，因此短時間吸引不少人使用，因此也帶動以Arm架構處理器打造的PC裝置出貨量成長。

過去微軟也曾希望以Arm架構改變市場

過去微軟也曾推出以Arm架構打造的Surface RT，但後來並未在市場獲得明顯成功，主因在於整體使用體驗並未一同獲得改善，使用者在Surfacce RT無法使用任何相容x86硬體架構的應用程式，使得當時推出的Surface RT僅能作為單純的上網工具，自然無法吸引更多人使用。

在蘋果的作法，則是在硬體設計全面轉向擁抱Arm架構之餘，軟體方面也透過Rosetta 2以轉譯方式相容運作原本對應x86架構的應用程式，讓更換新機的使用者能繼續沿用過往習慣軟體工具，同時實際操作體驗更不受影響，甚至電力續航時間變得更長，藉此大幅提高使用滿意度。

即便Intel方面後來推出的處理器，例如以10nm製程打造的「Tiger Lake」第11代Core系列筆電處理器，同樣可讓筆電對應更長待機使用時間，甚至能與Windows 10、Windows 11有更高相容性，甚至顯示效能也有明顯提昇。

但是對於使用者而言，蘋果在Mac系列機種的改變，則是增加更多選擇，甚至以蘋果簡約外型與系統操作介面設計，仍吸引不少人使用，加上長久以來許多人對於Mac系列機種使用體驗相對穩定的印象，當蘋果改善待機使用電力續航問題後，自然也吸引許多使用者青睞。

AMD、微軟、NVIDIA都成為PC市場蠶食者

除了在PC市佔受到蘋果侵食，Intel目前在PC市場市佔也開始面臨AMD處理器攻城掠地，在AMD處理器近年不僅在一般PC市場影響Intel市佔，就連過往以Intel處理器應用為主的遊戲市場，目前也開始轉向使用AMD處理器產品，導致Intel處理器應用市佔產生下滑現象。

同時，在AMD攻城掠地情況下，原本同樣是以Intel處理器為主的伺服器市場，目前也逐漸被AMD處理器侵食，包含Meta、微軟等大型軟體業者也開始轉向使用AMD提供伺服器處理器。

另一方面，過去與Intel深度合作的微軟，幾年前也開始推動常時連網筆電設計，並且宣布與Intel、Qualcomm合作，但微軟後續顯然也是為了與蘋果抗衡，因此與Qualcomm有更深層合作，不僅讓Windows 10能原生相容Arm架構硬體環境，後來的Windows 11更針對Arm架構應用模式最佳化，甚至更融合更多適合移動間使用功能，例如加入更方便的平板觸控模式、原生整合行動上網連線模式，同時更透過內建Android子系統，讓使用者能透過亞馬遜的Appstore軟體市集服務下載各類Android平台app。

雖然在Windows 11的Android平台app使用模式背後，採用的是Intel Bridge技術，同時也能相容AMD處理器使用，但顯然微軟背後意圖更希望透過Arm架構處理器增加更多搭載Windows 11的PC銷量。

更大的隱憂，則是NVIDIA收購Arm之後的發展，目前聯發科已經確定藉由NVIDIA GPU顯示技術，打造全新應用旗下處理器產品的Chromebook，意味日後將有更多採用NVIDIA顯示運算技術的Chromebook問世，預期也會持續蠶食Intel處理器應用市佔。

Intel自然不會坐以待斃

不過，Intel自然也不會坐以待斃，從近期推出的「Alder Lake」第12代Core系列桌機處理器來看，接下來採相同代號的第12代Core系列筆電處理器也會採相同大小核心配置，藉此讓裝置電力續航時間更長，同時對應更高運算效能，搭配與微軟Windows 11最佳化設計，預期將能重新搶回更多PC市場佔比。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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