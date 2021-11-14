Walmart與Gatik合作無人貨車 在長達11公里的複雜路段完成送貨任務

相較亞馬遜持續透過各類科技簡化貨物運輸流程，Walmart也持續導入新技術，使旗下商品銷售、運輸能透過自動化形式完成。而稍早則是宣布先前與自駕車技術業者Gatik合作的無人貨車，已經完成長達11公里且行經複雜路口交會處、多向交通號誌，以及人口稠密地區路段的自動送貨任務。

在相關聲明中，Walmart與Gatik強調此為全球首次在公開道路上以無人隨車形式完成的中程距離商用貨品遞送，從Walmart總部所在地—阿肯色州本頓維的配送中心出發，前往同樣位於本頓維的Walmart通路門市。

即便實際距離僅為11公里長度，但由於路途行經複雜路口交會處，同時面臨多向交通號誌與人口稠密地區可能會有各類突發狀況的考驗，因此更凸顯此次貨品遞送任務能順利完成，顯然也是無人貨車自動化進行配送業務一大進展。

Walmart從去年12月獲得阿肯色州政府批准自駕車測試後，初期仍是以有人隨車形式進行測試，直到今年夏季才開始以無人隨車形式運作，並且在此次順利完成距離達11公里的無人貨車配送任務，預期未來將能投入更多無人貨車進行各地區貨品配送，藉此降低原本需要透過人力配送的成本支出，同時也能確保貨品配送效率提升。

目前Walmart將以每周7天、單日12小時形式透過Gatik無人貨車在固定路線上進行貨品配送，而過去Walmart也曾透過Gatik旗下有人隨車的貨車車隊服務送貨，未來則是希望能以全自駕車輛完成貨品配送，或是解決電子商務業務送貨需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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