亞馬遜悄關閉法國無人機送貨業務 強調仍會持續投資此應用發展

相關消息指稱，亞馬遜稍早已經悄悄解散位於法國巴黎的Prime Air無人機送貨業務研發中心團隊，而目前位於英國的團隊似乎也已經解散，並且結束相關研發作業。

看起來亞馬遜似乎有意結束此項從2013年開始投入研發的實驗性業務，但在稍早回應說明中，亞馬遜發言人表示此業務項目仍會繼續發展，同時也強調會持續配合在地監管機構對於飛行載具應用規範。

Prime Air無人機送貨業務目的是為了讓小型包裹配送更有效率，透過30分鐘時間內的飛行距離遞送方式，解決過往必須透過貨車運送佔據較多的時間與人力成本，另外也能對應車輛較難遞送情況。

不過，透過無人機送貨業務仍受限各地區對於小型無人飛行載具使用管制，例如美國聯邦航空總署 (FAA)對於無人機使用就提出相關規範，其中包含一開始規定無人機必須由取得執照的工作人員操作，同時必須在白天視線可及範圍內作業，同時也提出相關貨品負重限制，雖然後續開放可在夜間及超出視線範圍內使用，並且將負重限制放寬至25公斤左右，但顯然亞馬遜仍無法讓無人機送貨變成正式業務運作。

除了亞馬遜，包含Alphabet旗下Wing發展項目也投入無人機送貨發展，但顯然也是面臨各地區對於無人機送貨規定不一，因此難以讓此項業務大規模推展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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