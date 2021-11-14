拜登政府將更進一步限制華為、中興等網通設備 進入美國市場
美國政府稍早通過全新《2021年安全裝置法》，其中要求美國聯邦通信委員會 (FCC)不再批准使用可能危害美國境內安全設備，亦即將更進一步限制華為、中興等網通設備進入美國市場。
在先前規範中，美國政府已經明訂電信業者等機構不得使用政府補助資金採購可能危害美國境內安全設備，而此次新法則是進一步限制透過民間資金，或是非政府補助資金採購此類設備的情況，代表美國政府將全面禁止任何可能危害美國境內安全的設備進駐。
而此項作法然也引起中國政府不滿，認為美國為了鞏固其技術霸權，藉由泛國家安全意識形式限制中國企業發展，更指稱美國政府在經濟市場標榜自由競爭的虛假面貌。
不過，目前相關限制主要還是侷限在網通設備為主產品，代表過去以相對較低價格向美國境內小型、在地電信業者提供網通設備居多的華為、中興業務將會受到影響，但目前似乎暫時尚未影響聯想等中國品牌在美國境內產品銷售業務，但在中美貿易戰爭持續延燒情況下，恐怕也會讓更多業者為此提心吊膽。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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