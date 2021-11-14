韓國首爾市政府計畫明年投入建造元宇宙平台 藉由虛擬設施提供市政服務

南韓首爾市政府日前表示，將以元宇宙技術建造虛擬市政府等設施，讓市民能直接透過虛擬實境等方式辦理各類市政相關事宜，或是參與各類文化活動。

此項由首爾市長吳世勳提出約39億韓元 (約331萬美元)投資，是首爾市未來10年發展計畫項目之一，藉此作為城市數位化轉型發展一部分，並且加速各類建設從新型冠狀病毒疫情影響下復甦。

目前規劃中，首爾市將今年12月作為進入元宇宙發展開端，預計在2022年投入建造元宇宙平台，並且將在2023年建立元宇宙120中心 (Metaverse 120 Center)，讓首爾市民無須出門即可透過虛擬實境方式申請處理各類公共服務。

而預計在2026年時，此項計畫將可讓所有首爾市政服務在虛擬化環境內完成，甚至包含各部門服務空間、市長辦公室，以及金融技術孵化器與公共投資組織。

不過，此項計畫暫時尚未公布市民如何具體使用相關服務，首爾市政府強調此項計畫是為了讓更多市民能更容易、直覺使用各類市政服務。但目前面臨最大挑戰，可能還是在於虛擬實境頭戴裝置使用成本依然偏高，同時也非一般人家中普及使用產品，因此也有人質疑此項計畫推動可行性。

但在元宇宙發展背後，其實也涉及更龐大運算技術，以及人工智慧等應用成長，加上各類城市運作相關數據數位化應用之下，確實也能加入城市發展轉型，因此也吸引不少企業投入發展，例如中國電信在近期舉辦的5G創新應用合作論壇上，便宣布由旗下新國脈公布投入元宇宙發展戰略佈局，而包含微軟、Meta、Google、NVIDIA等業者目前也均看重元宇宙應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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