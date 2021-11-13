Spotify收購聲音技術公司Findaway 擴張有聲書市場經濟佈局
Spotify宣布收購美國聲音技術公司Findaway，藉此擴充有聲書內容，甚至未來可能開放讓創作者發行個人創作有聲書作品。
Findaway目前已經與亞馬遜、蘋果、Google、Audible、Storytel等業者合作有聲書內容，並且提供Voices服務讓創作者能自行上傳、發行個人有聲書作品。
在此項交易中，預期將讓Spotify可以再次擴展聲音內容，藉此吸引更多人使用。而此筆交易預計在今年第四季內完成，但雙方並未透露具體收購金額。
在此之前，Spotify已經藉由串流音樂服務吸引不少人使用，但多數使用者仍以免費版本使用居多，因此Spotify後續持續推出不同使用方案，其中包含增加免費版本使用體驗，藉此說服使用免費版本使用者能升級成為可享更多功能的付費用戶。
而目前Spotify也開始積極推動Podcast內容，藉此擴充更多聲音相關內容，希望吸引更多人加入使用。
在近期財報公布數據中，Spotify每月活躍使用人數達3.81億人，相比去年同期增加19%，營收則達25億歐元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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