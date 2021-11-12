惡少圍毆威脅不准報警 專家推2款「自保app」：警察馬上到

台中宋姓男大生因行車糾紛遭人圍毆致重傷，當時同車友人因受威脅而不敢報警，讓民眾再度關注起類似事件的保命之道。對此，一位救護車隊長就分享，遇到類似情形時大多人確實會一時愣住、不知所措，但平常可以先下載2款app，應對難以求救的危急情況。

原PO在PTT發文分享，自稱目前是救護車隊長，過去曾擔任夜班保全，因服役時接受過莒拳訓練，當時他被派到起薪較高、但常需要面對衝突的哨點，光是上任第一個月就打了三次的架。他接著說，雖然自己接受過訓練，休假時還會和同期一起學習柔術，但第一次實戰遇到流氓上門，還是愣了幾秒才反應過來，甚至差點壓制不住對方。

原PO表示，遇到對方以拳頭威脅的狀況，只要沒有實戰或類似經驗，一般人都會嚇到愣住，因此他建議民眾的自保之道，就是平時在手機下載好兩款app，分別為「110視訊報案」和「119報案」，且最好直接放在手機桌面，才能及時報案。

原PO推薦民眾下載「110視訊報案」和「119報案」兩款app。圖擷自 ptt

他也說明兩者的使用時機和功能差異，首先，110視訊報案可以自動定位並同時錄影蒐證，就算受到威脅不能發出聲音，只要默默打開，警察馬上就能知道報案位置，留下來的錄影證據也會直接存在警方手中，節省後續的蒐證過程；另一款119報案，則適用突然發生意外的情況，同樣只要點開報案就能自動定位，救護車會馬上抵達，喑啞人士也可以透過簡訊報案。

原PO最後提醒，若不幸遇到類似宋姓男大生的事件，應馬上開啟app，並上車關門等待警察抵達，同時直接把現場畫面連線給接線端的警察了解，也不用怕被威脅不准報案，直接默默等警察來就好。文章曝光後，許多網友紛紛回應「優文推，覺得自己也該練點防身了」、「推實用app，感謝分享」、「感謝衝突解決行家」、「專業，已下載」。

「110視訊報案APP」提供民眾遇到危急情況時，能以即時影像的方式報案處理。圖／警方提供。

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