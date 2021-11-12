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Google透過Project Relate服務 讓語言障礙者順利與人溝通

聯合新聞網 / 楊又肇

Google藉由旗下語言研究團隊技術打造一款名為Project Relate的Android平台app，透過語音識別與深度學習方式，讓app能夠清楚聽懂有語言障礙使用者所說話語，並且將其轉換成文字內容，讓他人更容易理解，或是透過重播功能重複其所說內容，甚至能協助順利使用Google Assistant等服務內容。

依照Google說明，目前許多語音識別背後的訓練模型，都是基於正常口語內容建立，但是對於先天或後天因為特定原因，使得發音會有一定障礙的使用者而言，這些語音識別應用功能顯然不是很方便。

因此在Project Relate的設計中，Google蒐集了許多具有語言障礙使用者說話聲音數據，並且透過深度學習建立訓練模型，讓Project Relate更容易「聽懂」這些使用者表達內容。

而在聽懂內容之後，Project Relate便可直接將內容轉換為數位文字，並且透過手機螢幕直接顯示，或是透過重播功能以清晰、正常發音內容讓他人理解。另外，透過Project Relate功能，更可讓有語言障礙的使用者更容易使用Google Assistant等服務，藉此更方便使用手機功能。

目前Google已經在美國、澳洲、加拿大與紐西蘭徵求以英語使用為主的測試者，而測試者必須先紀錄一些短語內容，讓系統能學習有語言障礙情況下的發音模式，進而可透過訓練結果讓Project Relate可以理解使用者表達內容。

在此之前，Google已經提出許多協助身障用戶的應用服務，例如目前成為Androud作業系統預設功能之一的Live Transcribe，便可讓失聰或聽力有問題的使用者能以字幕方式了解影片內容，或是透過Lookout服務協助盲人或視力不足的使用者「觀看」藥品標籤、確認室內方向，或是觀看文件內容等需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 Google

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