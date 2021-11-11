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擴大區塊鏈技術發展 LINE看重未來NFT市場成長潛能

聯合新聞網 / 楊又肇
▲LINE董事暨技術長朴懿彬 (Euivin Park)強調區塊鏈依舊是LINE重要發展環節
▲LINE董事暨技術長朴懿彬 (Euivin Park)強調區塊鏈依舊是LINE重要發展環節

從2018年進軍區塊鏈技術應用，LINE強調未來將會成為諸多技術應用基礎，而在此次LINE Developer Day 2021活動中，則是宣布擴大佈局NFT市場，其中將以旗下區塊鏈技術對應NFT交易需求，同時也將透過LINE區塊鏈技術作為各類服務應用橋接媒介，並且將佈局以區塊鏈技術為基礎的智慧合約應用，藉此串聯更多商業應用需求。

依照LINE看法認為，區塊鏈技術依然會成為許多應用服務基礎，而此次擴大佈局NFT (非同質化代幣)市場，實際上也是看重此塊市場在日後發展潛能，尤其目前包含DeNA、Square Enix、double jump.tokyo、AXEL MARK、altplus、川崎勇者雷霆 (川崎ブレイブサンダース)、One Sports、桃色幸運草Z (ももいろクローバーZ)、Crypto Games等遊戲開發商、發行商、娛樂事業、交易所均投入NFT應用模式，顯示NFT市場規模將會持續增大。

▲LINE從2018年積極投入區塊鏈應用發展
▲LINE從2018年積極投入區塊鏈應用發展

▲目前有越來越多品牌業者佈局NFT市場發展
▲目前有越來越多品牌業者佈局NFT市場發展

因此，LINE在今年8月底也宣布藉由旗下區塊鏈技術，透過線上問答方式，讓使用者能蒐集以NFT形式提供的LINE Friends數位卡片，而其背後應用技術則是LINE區塊鏈技術，搭配LINE BITMAX數位錢包構成，前後約累積發行17萬張LINE Friends數位卡片。

在確定以其區塊鏈技術建構完整的NFT交易市場發展後，LINE更計畫透過旗下區塊鏈技術作為橋接媒介，藉此銜接更多應用服務，同時也能以區塊鏈技術實現智慧合約應用模式，並且透過通用WebAssembly標準，讓更多裝置無縫存取使用，藉此降低傳統透過紙張形式用印的合約簽署方式所形成資源浪費。

▲除了NFT市場，LINE更計畫藉由區塊鏈技術串接更多服務、智慧合約內容應用
▲除了NFT市場，LINE更計畫藉由區塊鏈技術串接更多服務、智慧合約內容應用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術 LINE NFT

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