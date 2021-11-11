黃仁勳：NVIDIA還是一間聚焦在運算的公司 以技術資源協助建構元宇宙

在歐洲GTC 2021活動上揭曉諸多圍繞在Omniverse運算平台的內容後，NVIDIA執行長黃仁勳在會後受訪時，說明NVIDIA依然是一間聚焦在運算發展的公司，而這其中自然包含早期佈局的圖像運算，以及後來投入的人工智慧運算，以及超算規模運算，即便目前擴大發展Omniverse運算平台，背後追求的依然是運算本質。

至於被問及是否會比照Meta (前身為Facebook)投入或建造元宇宙平台，黃仁勳表示NVIDIA的立場還是會站在提供解決方案角度，讓更多人可以透過NVIDA提供技術資源建造不同的元宇宙應用內容，即便Omniverse運算平台看起來與元宇宙息息相關，但實際上可以應用層面更為廣泛，其中包含環境模擬、機器訓練、平台規劃等都可以是Omniverse運算平台應用範疇。

對於元宇宙的發展，黃仁勳認為就像建構網際網路的HTML頁面，可以相當簡單，也能夠森羅萬象，並且讓使用者能透過網址、超連結等方式進入頁面，或是連結到另一個頁面，同時藉由相同網路帳號在不同網路服務間切換，另外也能透過相同支付方式購買線上商品。

而未來的元宇宙發展，大致上也會延續這樣的脈絡，因此許多人認為元宇宙會成為現有網路的另一個面貌。不過，由於元宇宙的應用發展將涉及槓龐大的資料運算，因此黃仁勳認為NVIDIA在元宇宙發展背後可以扮演技術提供者的角色，並且加速此類應用趨勢成長。

此次歐洲GTC 2021期間，NVIDIA公布諸多與大型語言模型應用、路線規劃最佳化、量子運算連接，以及包含虛擬角色應用，另外也包含機器人、自駕車等應用，甚至也強調將運用超算規模算力建構「第二個地球」，藉此模擬未來氣候變遷影響，但有更多比重其實聚焦在Omniverse運算平台發展。

從整體規劃上來看，NVIDIA顯然希望將Omniverse運算平台變成匯集諸多應用資源的「工具包」，讓品牌業者、開發者能從中選擇所需技術資源，藉此打造自駕車、產品設計、環境模擬，或是更多自動化應用，其中也包含許多對應目前元宇宙、數位分身等趨勢發展可使用技術，但NVIDIA本身立場卻不會建構自有元宇宙平台，而是希望扮演發展推手，促進產生更多技術應用內容。

黃仁勳強調，NVIDIA的本質依然是聚焦在運算，並且以開放心態與更多產業合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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