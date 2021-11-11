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強化虛擬視覺應用佈局 Qualcomm提出能與空間互動的Spaces XR平台

聯合新聞網 / 楊又肇

針對過去持續更新的Snapdragon XR運算平台，Qualcomm稍早宣布推出加入可識別周圍空間的Snapdragon Spaces XR開發者平台，讓品牌業者、開發者能打造對應空間互動的虛擬視覺頭戴裝置，以及相關應用內容。

目前Snapdragon Spaces XR開發者平台已經開始向部分開發者提供測試，預計會在2022年春季全面向所有開發者提供。

在設計部分，Snapdragon Spaces XR開發者平台是以先前推出的Snapdragon XR開發者平台為基礎，額外加入感知周圍空間，以及理解使用者操作行為設計，讓配戴虛擬視覺頭戴裝置的使用者能更流暢地與虛擬環境內的數位物品互動，同時也能確保與外部真實世界空間產生互動，並且能識別使用者包含手勢、當前使用位置等互動模式。

其中，在手部追蹤與手勢識別部分，Qualcomm已經透過收購HINS SAS公司，以及其全資子公司Clay AIR技術團隊與資產，藉此對應更精準、直覺的手勢互動。而在擴增實境應用部分，則是藉由收購Wikitude強化擴增實境應用體驗。

此次提出的Snapdragon Spaces XR開發者平台將採Khronos OpenXR開放架構，可進一步減少品牌業者、開發者打造虛擬視覺應用裝置及內容服務門檻，並且能透過Snapdragon Spaces軟體開發者套件、EPIC Games旗下Unreal Engine、Unity軟體技術資源，或是Niantic稍早宣布對外開放使用的Lightship開發者平台，藉此打造更豐富虛擬視覺應用體驗。

包含聯想、摩托羅拉、OPPO，以及小米等品牌都會成為Snapdragon Spaces XR開發者平台合作業者，另外也將在2022年推出首波應用產品，例如聯想ThinkReality A3智慧眼鏡與Motorola品牌手機的搭配，預計成為第一款Snapdragon Spaces XR商用化產品。

另外，Qualcomm也將與德國電信、NTT DOCOMO及美國T-Mobile等全球電信業者合作，藉此推動Snapdragon Spaces XR開發者平台應用規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 擴增實境

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