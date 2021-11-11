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台積電正式與Sony簽署合作 將於熊本設置子公司日本先進半導體製造

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前說明台積電與Sony稍早共同聲明表示，將以近70億美元的資本於日本熊本設立子公司，並且確定以日本先進半導體製造 (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing,JASM)為稱，同時此投資案也獲得日本政府支持。

而在近70億美元資本中，Sony將僅以5億美元金額取得20%以下股權，因此主要運作主導權還是在台積電手上。

目前日本先進半導體製造預計在2022年開始於熊本建設產線，同時最快會在2024年進入投產階段，預計創造約1500個工作機會。

另外，日本先進半導體製造初期會以22nm及28nm製程提供代工生產服務，主要會聚焦市場目前多數電器、車載，或是工業用控制晶片等生產需求，同時估計每月產能可達4萬5000片12吋晶圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 半導體 熊本 台積電

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