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Seagate以三大面向投入車載儲存解決方案 標榜使用彈性

聯合新聞網 / 楊又肇
▲ Seagate以簡單、安全、效率三大面向投入車載儲存解決方案
▲ Seagate以簡單、安全、效率三大面向投入車載儲存解決方案

日前宣布與國家儀器合作強化資料運用，藉由Lyve Mobile Array邊緣儲存裝置及資料傳輸服務加速自駕車技術發展，同時也在近期舉辦的愛爾蘭全球行動與車用展中，透過Jaguar I-PACE自動駕駛原型車說明如何確保大量資料在邊緣與雲端之間流暢傳輸，Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman與消費解決方案事業副總裁Paul McParland接受訪談時，更進一步說明目前Lyve Mobile Array解決方案具體發展。

Jeff Fochtman表示，總觀來看一台車輛的話，其實也能將其視為「電腦」，在行駛過程中會透過車輛上諸多感測元件持續紀錄各類資訊，因此為了符合邊緣裝置運算需求，加上更多對應智慧駕駛輔助系統、自駕系統等應用，勢必會讓車輛需要更大、更快，同時能確保資料安全的儲存解決方案。

因此，Seagate提出的Lyve Mobile Array解決方案就是之對此類需求打造，同時更因應目前不同車廠提出車輛設計、智慧駕駛系統差異，因此Lyve Mobile Array解決方案也在確保儲存使用穩定、安全情況下，同時也針對不同車廠需求量身打造各類連接規格，使旗下儲存設備能更容易用在各類車款。

▲ Lyve Mobile Array解決方案針對不同邊緣運算需求提供不同形式設計▲目前邊緣運算上的行動儲存解決方案會面臨更複雜的使用變因
▲ Lyve Mobile Array解決方案針對不同邊緣運算需求提供不同形式設計▲目前邊緣運算上的行動儲存解決方案會面臨更複雜的使用變因

而在儲存設備外觀設計，則是加入抗衝擊、可耐極端氣候等防護設計，另外也透過容易抽取拆卸方式，讓儲存設備能快速更換，同時資料儲存更以企業等級的AES-256加密格式保護，確保隱私安全。

另一方面，相較AWS提出的Snowball或Azure Data Box同樣可用於車輛系統，但這些解決方案依然需要配合各自雲端服務運作，Jeff Fochtman強調Lyve Mobile Array解決方案採可獨立使用設計，因此能依照需求用在不同公有雲環境，並且強調資料主要還是掌握在使用者手上，不會與任何公有雲深度綁定。

▲ Lyve Mobile Array解決方案針對不同邊緣運算需求提供不同形式設計
▲ Lyve Mobile Array解決方案針對不同邊緣運算需求提供不同形式設計

從這些特性來看，Paul McParland強調Lyve Mobile Array解決方案在設計初期，便鎖定使用簡單、安全且具儲存效率三個方向，同時也提供更大使用彈性。

不過，由於目前市場上的智慧駕駛車輛、自動駕駛車輛仍採用不同技術、硬體配置，除了儲存連接介面有不同規格之外，同時也讓儲存架構會有不同設計，因此目前發展也仍處於觀察階段，日後會針對市場需求作即時調整。

至於是否會特別針對車輛使用需求打造專屬儲存應用產品，Jeff Fochtman表示目前暫時還沒有此部份規劃，但會隨著市場需求提出合適的解決方案，例如越來越多人利用智慧車載平台由玩遊戲，甚至也可能針對此類需求打造儲存效率更快的應用產品。

▲Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman (左)與消費解決方案事業副總裁Paul McParland (右)
▲Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman (左)與消費解決方案事業副總裁Paul McParland (右)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愛爾蘭

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