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McAfee證實再次轉售 2022年上半年完成140億美元以上金額交易

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前市場傳聞，病毒防護公司McAfee稍早宣布將以超過140億美元金額，將再次轉售給私募股權公司Advent International、Permira Advisers，以及Crosspoint Capital Partners，預計在2022年上半年完成交易。

McAfee最早由創辦人John McAfee於1987年創立，並且以其防毒技術打響名稱，在2011年則是由Intel以76.8億美元價格收購，從2014年起則改為Intel安全事業群繼續運作。而在2017年之後，Intel安全事業群從Intel體系拆分獨立，並且將公司名稱改回McAfee，由TPG Capital以42億美元收購其51%股權，其餘49%股權依然由Intel持有。

後續與Intel達成和解，目前的McAfee已經與創辦人John McAfee沒有任何關係，而一直在業界有爭議的John McAfee，則是經歷酗酒、吸毒、擁槍自重等生活模式，並且在經手高額加密貨幣涉及嚴重逃稅，進而遭美國政府通緝，最後則疑似為了避免餘生在牢獄中度過，選擇在西班牙巴塞隆納監獄牢房中自殺。

至於現行的McAfee，則是在今年3月以40億美元金額轉賣給私募股權投資機構Symphony Technology Group，後續更與Symphony Technology Group在今年6月收購的FireEye安全業務合併成全新公司。但此次再次轉售給私募股權公司Advent International、Permira Advisers，以及Crosspoint Capital Partners，顯然是為了填補過往累積債務，透過對外尋求轉售機會取得更大資金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 McAfee

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