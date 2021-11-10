NVIDIA以Omniverse運算平台擴大元宇宙 創造更擬真、可對答如流的虛擬角色

針對過去持續推動的Omniverse運算平台，NVIDIA除了在此次歐洲GTC 2021活動中宣布正式推出企業應用版本，同時也宣布加入更多應用功能，其中包含結合NVIDIA旗下人工智慧、電腦視覺、自然語言理解、推薦引擎及模擬技術，藉此打造可模擬真人互動的Omniverse Avatar，另外也提出可作為線上客服的Project Tokkio、用於車載平台上的NVIDIA DRIVE Concierge，以及用於視訊會議的Project Maxine。

其中，此提出的Omniverse Avatar不僅能以擬真人物形式進行互動，更可串接語音模型、電腦視覺、推薦引擎、即時光影追跡等技術，提供更自然應答交流，同時在視覺上也能達成擬真效果，將可配合數位助理服務提供更具親和力的數位互動體驗，並且能應用在客戶服務、金融交易，或是個人預約等項目。

而從Omniverse Avatar延伸的Project Tokkio項目，則主要用於線上客服系統，NVIDIA DRIVE Concierge則是針對24小時全天候使用的車載平台輔助需求打造，至於Project Maxine則適用於線上視訊會議系統。

在此次展示中，NVIDIA執行長黃仁勳便以Project Tokkio為例，透過串接Megatron 530B語音模型的虛擬數位角色進行即時對話，並且談論包括生物學和氣候科學等主題，此外也能作為餐廳自助服務機的自動化客服系統，透過主動互動方式協助顧客點餐。

另外，在Project Maxine的展示中，則是透過在吵雜咖啡廳環境進行的視訊會議，藉由虛擬角色與其他人討論內容，並且能透過NVIDIA人工智慧技術去除背景噪音，讓與會者能清楚聽見說話聲音，甚至可以即時將原本以英語陳述內容轉換成數位文字，進而即時轉譯成德語、法語和西班牙語，並且以說話者原本聲調陳述。

此次提出的Omniverse運算平台應用功能，恰好也符合近期越來越多人討論的元宇宙 (metaverse)、數位分身 (Digital Twins)議題，而目前NVIDIA旗下諸多技術應用方案恰好能符合此類需求，並且協助更多業者、開發者創建更多應用內容與服務，NVIDIA更認為未來此類趨勢將會更加普及應用。

例如近期從Facebook更名的Meta將積極推動以虛擬實境、擴增實境等應用為主的元宇宙平台發展，而微軟也在旗下服務導入結合虛擬人像、虛擬空間的線上互動體驗，NVIDIA更預期可透過Omniverse運算平台帶動更深層的元宇宙應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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