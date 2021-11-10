NVIDIA將超級電腦帶進嵌入式裝置 推動機器人、醫療設備自動化應用能力

NVIDIA將先前DRIVE Orin設計應用在全新機器人設計，宣布推出名為Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦，將可應用在具備自主能力的機器人、醫療設備，以及更多嵌入式邊緣運算裝置。

相比前一代Jetson AGX Xavier，NVIDIA說明Jetson AGX Orin將以相同手掌般尺寸與腳位設計，帶來6倍運算效能提升，並且對應每秒達200兆次 (200TFLOPS)的算力表現。而藉由更高算力表現，Jetson AGX Orin將對應更複雜的邊緣運算需求，或是解決機器人自然語言理解互動等應用。

Jetson AGX Orin採用Ampere顯示架構GPU，搭配Arm Cortex-A78AE CPU設計，並且搭配NVIDIA深度學習與電腦視覺加速應用技術，同樣能透過NVIDIA CUDA-X串接各類人工智慧運算模型，以及藉由JetPack軟體開發套件建構各類應用服務。

此外，NVIDIA也藉由Jetson AGX Orin打造可用於醫療產業的全新運算平台Clara Holoscan，讓開發人員輕易建立以軟體定義的醫療器材，並且在各個佈署環境下以低延遲形式執行串流應用程式，例如透過機器人執行精密手術，或是進行內視鏡檢查及診斷分析影像等需求，讓醫療人員能透過此類輔助判斷更正確的診療救護決策。

目前Jetson AGX Orin模組，以及開發人員套件將會在2022年第一季推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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