攜手各個業者 NVIDIA推出可升級全自駕的DRIVE Hyperion 8車載平台
NVIDIA在此次歐洲GTC 2021活動中，宣布推出名為NVIDIA DRIVE Hyperion 8的車載平台，並且攜手大陸集團 (Continental)、Hella、Luminar、Sony，以及Valeo等業者提供感測元件，藉此打造最高可對應全自動駕駛功能設計，同時預計可在2024年進入市場的智慧車款。
在運算平台部分，NVIDIA表示DRIVE Hyperion 8車載平台採模組化設計，基本設計可以採用2018年宣布推出的超級車載電腦DRIVE Orin，並且能升級對應日後接續推出的超級車載電腦，同時藉由DriveWorks API串接各類車輛駕駛應用功能。
例如可選擇使用今年上半年在GTC 2021期間揭曉的DRIVE Atlan，車輛亦可從LEVEL 3等級的智慧輔助駕駛，搭配LEVEL 4等級的自動停車能力，提升至LEVEL 5等級的全自動駕駛設計。
而透過預設搭載兩組DRIVE Orin，讓車輛平台可以對應更高運算效能，藉此提供以安全為主要考量的車輛駕駛功能，包含LEVEL 4等級以上的自動駕駛，以及智慧輔助駕駛模式。另外，車載平台更預設搭載12組攝影鏡頭、9組雷達模組、12組超音波感測元件，以及1組配置在前方的光達元件，同時也允許採用此車載平台的業者進行客製化，並且導入自有設計方案。
其中，DRIVE Hyperion 8車載平台上的感測元件，分別包含由Luminar提供的長距離光達元件，以及由Hella提供短距離雷達與、大陸集團所提供長距離雷達，至於攝影鏡頭元件則分別由Sony與Valeo提供。
NVIDIA表示將以模組化、開放形式對外提供DRIVE Hyperion 8車載平台設計，藉此加速推動智慧車輛應用發展，同時也能縮減原本智慧車輛普及所需時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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