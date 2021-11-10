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NVIDIA希望以「E-2」計畫模擬第二個地球 預測氣候變遷

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布在英國劍橋，透過80組DGX-A100建造而成，並且在今年正式啟用的Cambridge-1人工智慧超級電腦之後，NVIDIA執行長黃仁勳在此次歐洲GTC 2021主題演講結尾時透露，將以更極致的數位分身 (digital twins)形式建構名為「E-2」 (Earth Two)的虛擬環境，藉此用於模擬、預測地球氣候變遷

目前NVIDIA並未透露「E-2」計畫具體細節，但不難猜測將會利用超級電腦運算能力，配合Omniverse運算平台建構足以模擬出「第二個地球」般的虛擬環境，並且藉由物理特性模擬方式研究日後氣候變遷可能帶來改變。

但光是要建構足以訓練機器人、自駕車的虛擬環境，就必須透過相當龐大的運算資源支撐，若是要模擬整個地球環境，還需要納入目前全球各地影響環境的變因，進而模擬未來10年、20年，甚至數十年後的變化，顯然更需要更驚人的算力。

而從NVIDIA目前積極推動Omniverse運算平台，同時也配合以InfiniBand網路連接技術，串接各地區資料中心運算資源，甚至運用未來預期成為主流的量子運算，藉此建構更龐大的算力規模，或許將能順利實現「E-2」計畫希望達成目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

氣候變遷 NVIDIA

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