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Niantic向開發者免費提供開放Lightship開發平台 提撥2000萬美元投資AR市場

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月宣布以「Lightship」作為擴增實境開發平台全新名稱，並且進入Beta測試階段後，Niantic稍早宣布向所有開發者免費開放此開發平台，藉此打造更多元擴增實境遊戲內容，並且成立Niantic Ventures，提撥2000萬美元資金投資更多擴增實境內容市場。

同時，Niantic也宣布目前包含Coachella、Lifull、美國職業高爾夫球員協會 (PGA of America)、Historic Royal Palaces、Science Museum Group、集英社、Softbank、藝術家JR與Superblue、TRIPP、環球影業 (Universal Pictures)，以及華納音樂集團 (Warner Music Group)都已經加入Lightship開發平台，而包含Curiosity、Designium、Heavy.io、Preloaded、Nexus Studios、Trigger Global與T&S也均透過Lightship平台打造內容。

上述品牌業者、開發商所打造內容不僅侷限在擴增實境遊戲，還包含影音內容互動體驗，甚至像集英社與T&S合作打造內容，便是以擴增實境形式呈現漫畫內容。而就Niantic對於未來發展而言，雖然許多內容也與現行廣為討論的元宇宙 (metaverse)相近，但更重視藉由擴增實境與真實世界連接的互動體驗，而不像許多元宇宙體驗傾向將使用者帶到不同世界。

依照說明，Lightship開發平台包含可即時建立3D網格地圖，讓應用內容可以識別真實世界地貌及表面起伏，另外也能藉由電腦視覺識別天氣、水域、建築等環境差異，另外也能結合裝置上的RGB感測元件，或是光達元件精準判斷景深資訊，配合Occlusion API實現物品遮蔽效果，讓擴增實境內容互動可以更加真實。

此外，開發工具組也能對應線上多人遊玩互動，包含提供部分輕量化的多人遊戲功能，其中涵蓋玩家大廳系統、同步化時鐘，以及階段持續性存儲功能。不過，線上多人遊玩互動功能將會以前6個月免費形式提供試用，若之後開發內容的每月活躍用戶人數超過5萬人以上，將會開始計費，若低於5萬人的話，則會維持免費使用。

而Lightship的下一步則是計畫建構視覺定位系統 (Visual Positioning System，VPS)，包含可讓玩家在特定地點設置虛擬物品，並且讓使用相同應用內容的人也能持續與這些虛擬物品互動。Niantic目前已經透過即時生成的編碼標記成千上萬地點資訊，並且準備在明年於特定城市正式啟用前，將先開放首波獲選的開發者試用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 建築 Niantic AR

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