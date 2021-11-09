iPad巧控鍵盤使用角度微尷尬 最新專利曝光傳改善這些問題

對於目前對應新款iPad Pro與iPad Air使用的巧控鍵盤 (Magic Keyboard)配件，最令人詬病問題應該就是其掀開立起的角度，但從新專利申請內容顯示，蘋果計畫重新設計此款配件，並且讓使用角度可以更符合需求。

雖然目前在巧控鍵盤強化按鍵設計，並且增加觸控板面積，讓iPad Pro、iPad Air能變成更方便使用的2 in 1裝置，並且能配合Apple Pencil手寫、塗鴉，但由於巧控鍵盤本身轉軸結構與固定使用設計，在掀開後的角度僅能固定在有限範圍內，對於需要同時手繪操作的情況，角度上可能會讓手事變得不自然，必須將iPad Pro或iPad Air取下放平才比較容易進行手繪。

但如此一來也影響同時需要使用鍵盤輸入文字的使用流暢感受，因此不少創作者會選擇如羅技推出的第三方鍵盤配件。

而從蘋果稍早提出設計專利來看，顯然準備打造全新巧控鍵盤設計，其中將可透過鍵盤部位可改變位置機構設計，讓iPad Pro或iPad Air能對應更多使用角度，其中包含更方便手繪使用的低角度使用模式。此外，在整體機構顯然也不會沿用現行轉軸設計，可能會將設計重點放在底部鍵盤可改變位置的機構。

不過，目前不確定蘋果預計何時會讓此設計專利變成實際銷售商品，或許最快要等到明年春季才能確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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