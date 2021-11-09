快訊

誤殺攝影師後… 鮑德溫新片再傳意外 燈光師被毒蜘蛛咬恐截肢

變裝的藝術：大衛鮑伊到洛基恐怖秀的怪奇華麗之王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPad巧控鍵盤使用角度微尷尬 最新專利曝光傳改善這些問題

聯合新聞網 / 楊又肇

對於目前對應新款iPad Pro與iPad Air使用的巧控鍵盤 (Magic Keyboard)配件，最令人詬病問題應該就是其掀開立起的角度，但從新專利申請內容顯示，蘋果計畫重新設計此款配件，並且讓使用角度可以更符合需求。

雖然目前在巧控鍵盤強化按鍵設計，並且增加觸控板面積，讓iPad Pro、iPad Air能變成更方便使用的2 in 1裝置，並且能配合Apple Pencil手寫、塗鴉，但由於巧控鍵盤本身轉軸結構與固定使用設計，在掀開後的角度僅能固定在有限範圍內，對於需要同時手繪操作的情況，角度上可能會讓手事變得不自然，必須將iPad Pro或iPad Air取下放平才比較容易進行手繪。

但如此一來也影響同時需要使用鍵盤輸入文字的使用流暢感受，因此不少創作者會選擇如羅技推出的第三方鍵盤配件。

而從蘋果稍早提出設計專利來看，顯然準備打造全新巧控鍵盤設計，其中將可透過鍵盤部位可改變位置機構設計，讓iPad Pro或iPad Air能對應更多使用角度，其中包含更方便手繪使用的低角度使用模式。此外，在整體機構顯然也不會沿用現行轉軸設計，可能會將設計重點放在底部鍵盤可改變位置的機構。

不過，目前不確定蘋果預計何時會讓此設計專利變成實際銷售商品，或許最快要等到明年春季才能確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

手繪 專利

延伸閱讀

新款iPad mini上市超熱賣 全系列該選哪一款教你怎麼挑

德誼數位五倍券買iPad最高回饋2千元 週週推1,111元優惠配件組

0元就能帶回家！三大電信iPad mini 6、iPad 9平板資費方案優惠整理

蘋果第6代iPad mini來了 台灣大專案價0元帶回家

相關新聞

iPhone用戶躺著滑坐著滑「臉書都知道」 研究員警告：建議刪掉

近來兩名研究人員對幾乎所有iPhone用戶發出嚴厲警告，因為臉書被逮到「祕密」蒐集用戶的敏感資料，且除了刪除臉書的應用程...

蘋果傳正在打造M1之後新Apple Silicon處理器

蘋果今年宣布推出M1 Pro與M1 Max兩款Apple Silicon處理器之後，相關消息更指稱蘋果已經著手打造分別以Ibiza、Lobos和Palma三個西班牙地名為代號的新款處理器。

任天堂將著重擴大遊戲內容開發 不依賴對外收購工作室

在近期對外公布財報中，任天堂除了透露接下來準備在未來某個時刻推出新款遊戲主機，更說明日後將會更著重擴大本身遊戲內容開發能力。

AMD揭曉代號「Milan-X」的第三代EPYC伺服器、加速伺服器運作的Instinct MI200系列GPU

在此次加速資料中心線上新品發表會中，AMD揭曉以MCM多晶片封裝設計，並且區分OAM（OCP加速器模組）及PCIe兩種形式，更能配合Infinity Hub連接設置，配合AMD旗下第三代EPYC伺服器處理器加快數據中心運算效率。另外，AMD也確定透過台積電的3D Chiplet封裝技術，將3D V-Cache垂直快取記憶體帶到代號「Milan-X」的第三代EPYC伺服器。

iPad巧控鍵盤使用角度微尷尬 最新專利曝光傳改善這些問題

對於目前對應新款iPad Pro與iPad Air使用的巧控鍵盤 (Magic Keyboard)配件，最令人詬病問題應該就是其掀開立起的角度，但從新專利申請內容顯示，蘋果計畫重新設計此款配件，並且讓使用角度可以更符合需求。

學習更多路況 Waymo開始在紐約市訓練車輛自駕能力

過去主要在亞利桑那州鳳凰城，以及加州舊金山灣區提供自駕車搭乘服務的Waymo，稍早宣布將從11月4日起進駐紐約市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。