學習更多路況 Waymo開始在紐約市訓練車輛自駕能力

過去主要在亞利桑那州鳳凰城，以及加州舊金山灣區提供自駕車搭乘服務的Waymo，稍早宣布將從11月4日起進駐紐約市。

不過，相較先前在美國西岸採無人自駕方式運作，在紐約市初期營運的Waymo車輛搭乘服務，依然會由真人司機手動駕駛，主要原因在於需要先建立紐約市區道路地圖等資訊。

行駛範圍將北至卡內基音樂廳，南至華爾街，並且行經紐約高架公園、克萊斯勒大樓、麥迪遜廣場公園與華盛頓廣場公園，另外也會經過薩拉·德拉諾·羅斯福公園與時代廣場等人潮較多景點。

因此在初期營運時，Waymo將會透過5輛同樣以Lexus Pacifica休旅車改裝車款上路提供服務，後續將會加入以Jaguar I-Pace改裝車款增加服務量。

但以現階段發展來看，Waymo暫時沒有計畫在紐約市區提供無人駕駛車輛搭乘服務。

依照Waymo說明，由於紐約市區人口密集，同時也有相當複雜道路分布與地形起伏情況，另外也會有大雪與大雨等氣候狀況，將能讓自駕車輛能學習更多道路駕駛經驗，讓自動駕駛功能可以透過更多數據精進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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