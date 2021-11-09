台積電傳最快在本周簽署與Sony在日本設廠投資合作案
台積電日前證實計畫在日本設廠之後，消息人士指稱台積電最快會在本週內簽署此項涉及50億美元的投資案。
依照先前台積電說明，日本設置產線將以成熟製程技術為主，亦即會以22nm及28nm製程技術提供代工服務，而不會採用5nm製程等先進製程。至於產線預計會在2022年投入建設，最快會在2024年底前投產運作。
而此產線將與Sony合資，因此在日前公布財報時，Sony財務長十時裕樹也說明將持續與台積電、日本經濟產業省討論投資設廠事宜，確認未來與台積電深入合作方向。
除了Sony，包含Toyota關係企業，同時更是日本汽車主要零件供應商Denso也有意加入此項投資，而三菱電機也可能評估參與。
在先前傳聞中，台積電在日本設置產線的多數股權，將由台積電持有，Sony僅持有部分股權，並且將生產主力放在相機影像感測元件、車用晶片與其他晶片產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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