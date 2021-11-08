Netflix內建遊戲卻在iPhone上卡關？ 外媒曝可能透過iOS App Store做這件事

Netflix 日前宣布正式進入遊戲領域，優先針對 Android 使用者推出手機遊戲服務，當時提到 iOS 系統因為相容性問題還在準備中。

但是稍早《彭博社》記者 Mark Gurman 在 Power On 報導表示，Apple 蘋果因為 App Store 政策將阻止 Netflix 從應用程式中提供遊戲服務。

圖片及資料來源：彭博社、9to5Mac

由於 Apple 蘋果的政策是禁止第三方應用程式變成遊戲中心，這問題先前在 Xbox Cloud Gaming、Nvidia GeForce Now 和 Google Stadia 等雲端串流遊戲服務都曾爭論過，最終雲端串流遊戲服務只能透過網路應用程式提供遊戲來解決問題。

而記者 Gurman 在 Power On 時事通訊表示，Netflix 將透過 App Store 上架遊戲來繞過 Apple 的規則。這代表著遊戲將無法從 Netflix 應用程式下載或執行，每一款遊戲都會在 App Store 單獨上架，使用者必須先從 App Store 下載遊戲程式，然後登入 Netflix 帳號。

《9to5Mac》認為這樣的解決方法很聰明，但不理想。Netflix 的做法從技術上講，雖然不會違反任何 App Store 準則，但是蘋果有可能會阻止 Netflix。

圖片及資料來源：彭博社、9to5Mac

《The Verge》則是認為 Netflix 的作法對於多合一的遊戲服務來說並不理想。使用者應該能夠從應用程式本身下載和玩遊戲。

礙於 Apple 蘋果對於 App 應用程式的政策限制與問題，《彭博社》記者 Mark Gurman 預測 Netflix 最終會將遊戲服務轉變成雲端串流方式執行。只是如果 Netflix 決定將遊戲服務採用雲端串流方式執行時，不清楚 iOS 會怎麼解決問題。

如今 Netflix 的遊戲服務只有開放 Android 系統，還不確定 iOS 和 iPadOS 什麼時候會推出，只能等著 Apple 蘋果和 Netflix 討論出解決方案了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載》

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