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Qualcomm將在11月底揭曉Snapdragon 898旗艦處理器 三星、聯發科也積極搶食市場

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm日前已經確認其年度Snapdragon技術大會將在11月30日至12月2日間展開，若沒意外的話，屆時將會公布Qualcomm年度旗艦處理器產品，亦即過去已經有不少傳聞的Snapdragon 898 (暫稱)，而預期小米也將再次成為率先採用此款處理器的手機品牌

從2017年選擇在夏威夷茂宜島上舉辦Snapdragon技術大會，Qualcomm已經接連推出包含Snapdragon 845、Snapdragon 855、Snapdragon 865，去年則因為疫情影響調整為線上形式舉辦，並且揭曉命名方式有所調整的Snapdragon 888。

而在2017年提出以Snapdragon 835處理器打造常時連網筆電，後續更推出專屬類別的Snapdragon 7c、Snapdraogn 8cx，更奠定Qualcomm進軍消費級PC市場的基礎，強調藉由更長連網使用時間與比擬Intel Core i5的充足效能表現，將能滿足絕大多數使用需求。

今年的Snapdragon技術大會似乎仍受限於疫情影響，因此依然會以線上形式舉辦為主，但美國與台灣地區仍可能在地實體活動形式展開，而具體細節目前尚未公布。

不過，可以確定的是，先前已經有不少傳聞的Snapdragon 898，預期會在此次活動期間揭曉，型號顯然就是採用SM8450，並且將採用Arm Cortex-X2半客製化CPU設計，運作時脈可達3.0GHz以上，另外也會搭配另外三組Cortex-A710 CPU，以及四組運作時脈為1.79GHz的節能Cortex-A510 CPU，形成「1+3+4」的三叢集運算架構。

至於GPU部分則會導入Adreno 730，並且在先前推出的Adreno 660基礎上以三星4nm製程技術精進顯示效能，據說可帶來約20%效能提升幅度。而5G連網功能則預期會採用Snapdragon X65 5G連網晶片，！硬且讓最高下載速度可達10Gbps。

三星、聯發科積極追趕

除了Qualcomm，包含三星、聯發科也準備對外公布新款旗艦處理器產品，其中三星計畫與AMD合作打造全新Exynos處理器，其中將導入AMD旗下RDNA2顯示架構，藉此強化其顯示運算能力，而聯發科方面近期也持續預熱其處理器產品特色，標榜其新款天璣2000系列處理器將在運算效能、5G連網、人工智慧及遊戲體驗明顯提升。

由於三星與聯發科積極與採用Android平台打造手機的品牌業者合作，目前在不少中階手機、次旗艦機種都已經有更明顯的採用能見度，顯然三星與聯發科接下來更希望瓜分過去以來幾乎以Qualcomm處理器使用為主的旗艦手機市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 品牌 夏威夷

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