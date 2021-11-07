病毒防護公司McAfee傳再次出售 將以100億美元價格轉讓給私募股權投資機構

去年二度掛牌上市的病毒防護公司McAfee，目前傳出將再次轉賣給私募股權投資機構Advent International及Permira，最快會在美國時間11月8日對外公布此項消息。

不過，相關消息也表示此項交易仍有可能改變，因此最終或許無法達成協議。而如果此項交易順利達成共識，交易金額預期會超過100億美元。

McAfee從先前轉由私募股權投資公司TPG Capital與Thoma Bravo共同持有51%股權，並且在去年10月下旬二度掛牌上市後，顯然是為了填補過往累積債務，因此開始對外尋求轉售機會，例如今年3月以40億美元金額轉賣給私募股權投資機構Symphony Technology Group，後續更與Symphony Technology Group在今年6月收購的FireEye安全業務合併成全新公司。

由於目前在疫情影響下，越來越多人透過遠距形式工作，因此也讓安全防護需求明顯增加，而McAfee選擇此時對外出售，可能是基於目前市場需求增加情況下，將使公司業務未來成長機會增加，因此若能在此時脫手，不僅能擺脫業務負債問題，更能間接帶動獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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